One Piece: lo showrunner del live-action suggerisce un dettaglio

L’adattamento anime ha recentemente rivelato alcuni nuovi eroi e cattivi che faranno parte della prima serie live-action che si tufferà nell’universo di One Piece.

Con personaggi del calibro di Koby, Alvida, Helmeppo, Arlong e Garp confermati per la prossima serie, che sarà interpretata rispettivamente da Morgan Davies, Ilia Isorelys Paulino, Aidan Scott, McKinley Belcher III e Vincent Regan, il nefasto clown Buggy è destinato a sarà interpretato da Jeff Ward, con lo showrunner che offre ai fan un’anticipazione su come potrebbe apparire.

Lo showrunner della serie è Steven Madea. Un uomo che ha lavorato a molte serie televisive in passato, tra cui Lost, X-Files, CSI Miami e Daybreak, solo per citarne alcuni.

Ad unirsi a Madea ci sarà nientemeno che il creatore dei Pirati di Cappello di Paglia in persona, Eiichiro Oda, nelle vesti di produttore esecutivo della serie.

Oltre ai suddetti eroi e cattivi che sono stati annunciati di recente, il cast che completa gli stessi Cappelli di Paglia include:

Iñaki Godoy nei panni di Monkey D. Rufy ;

; Mackenyu nei panni di Roronoa Zoro ;

; Emily Rudd nei panni di Nami ;

; Jacob Romero Gibson nei panni di Usopp ;

; Taz Skylar nei panni di Sanji.

Buggy non ha avuto molto da fare nell’attuale trama di One Piece. Con l’abolizione del “Sistema dei Sette Signori della Guerra” da parte dell’esercito, Buggy ora si ritrova disoccupato e di conseguenza si trova in una situazione abbastanza difficile.

One piece: il manga

Si tratta di un manga scritto e disegnato da Eiichirō Oda, serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 22 luglio 1997.

La casa editrice ne raccoglie periodicamente i capitoli in volumi formato tankōbon, di cui il primo è stato pubblicato il 24 dicembre. L’edizione italiana è curata da Star Comics, che ne ha iniziato la pubblicazione in albi corrispondenti ai volumi giapponesi il 1º luglio 2001.