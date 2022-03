One Piece sulla reazione dell’attore che interpreterà Arlong

One Piece ha fatto scalpore all’inizio di questa settimana quando l’imminente adattamento live-action che arriverà su Netflix ha annunciato nuovi eroi e cattivi che si sarebbero tuffati nella prima stagione della serie.

Con uno di questi nuovi personaggi che è l’uomo pesce noto come Arlong, un cattivo per Rufy e il suo equipaggio, l’attore McKinley Belcher ha affrontato un punto sollevato da un fan tramite il suo account Twitter ufficiale.

Spiega perché ha deciso di assumere questo ruolo e quanto gli sia grato poter dare vita ad Arlong.

McKinley Belcher ha pubblicato una risposta a un fan che ha risposto al recente casting dell’attore come parte dell’adattamento live-action Netflix di One Piece, con l’attore che ha affermato di essere grato di dare vita al personaggio e spiegare perché il passato di Arlong di “maltrattamenti e abusi” rafforza lo spavaldo:

You’re right about that first part, Arlong has lived through a lot of mistreatment and abuse. But I’m grateful I get to play a character with that kind of depth, means I sit in a privileged seat to say something meaningful while playing a badass who won’t let “men”decide his fate

— McKinley Belcher III (@McKinleyBcubed) March 9, 2022