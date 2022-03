Due nuove copertine di Empire per Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Il prossimo film dei Marvel Studios Doctor Strange in the Multiverse of Madness, in uscita il 6 maggio, è protagonista di due copertine del prossimo numero della rivista Empire in uscita negli Stati Uniti.

La prima cover mostra l’eroe titolare che lancia un incantesimo verso il lettore, con la realtà che si sgretola alle sue spalle. La seconda è uno spettacolo molto più lisergico. L’artwork incarna perfettamente alcuni dei più pazzi effetti visivi di Doctor Strange, con diversi personaggi che ottengono un piccolo riflettore.

Tra questi ci sono Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), America Chavez (Xochitl Gomez), Wong (Benedict Wong), Mordo (Chiwetel Ejiofor) e il minotauro verde Rintrah. Altri personaggi degni di nota sono Supreme Strange, Gargantos e un dinosauro t-rex. Tutti elementi che abbiamo intravisto nel trailer uscito qualche settimana fa.

Entrambe le copertine sono state diffuse dai profili social della Marvel, ricordandoci che da adesso fino a maggio sarà un crescendo di battage pubblicitario per il nuovo film di Doctor Strange, di cui le copertine di Empire sono solo la punta dell’iceberg.

Take a look at the brand new @EmpireMagazine covers for Marvel Studios’ #DoctorStrange in the Multiverse of Madness! Experience it only in theaters May 6! pic.twitter.com/dkIhIshClO — Marvel Entertainment (@Marvel) March 11, 2022

Durante l’assemblea annuale degli azionisti, anche il CEO della Disney Bob Chapek ha commentato il prossimo film del MCU, Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Chapek ha anticipato come il film in uscita “[spingerà] i confini della narrazione” e avrebbe anche “[collegato] pezzi dell’MCU in modi inaspettati”: