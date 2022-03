Final Fantasy Tactics Remaster è apparso la prima volta all’interno del famigerato leak originato dai canali del servizio di NVIDIA GeForce Now nel corso di Novembre del 2021.

Il titolo è stato annunciato per Pc per il 2023, ma le notizie di Square Enix nel corso del tempo si sono dissolte come fiato nel vento. Moventi che non intaccano però, la possibilità dell’esistenza del progetto: Jason Schreier, Il noto giornalista videoludico, ex Kotaku e attualmente parte della redazione di Bloomberg, si è infatti detto ancora una volta assolutamente certo dell’effettiva esistenza di Final Fantasy Tactics Remaster.

Il noto giornalista videoludico lo ha ribadito tramite un Tweet che trovate in calce alla notizia attualmente discussa. Durante alcuni commenti riguardanti lo State of Play di ieri, Jason è rimasto sbalordito al riguardo della notevole quantità di RPG di stampo tattico attualmente in produzione in casa Square Enix, visto che Final Fantasy Tactics Remaster deve ancora essere annunciato. Il giornalista è stato sincero e ha confermato di non avere altre info per le mani.

Jason Schreier è un ottimo professionista, sempre informato e molto affidabile, quindi possiamo fidarci della sua esperienza e conoscenza del settore. Intanto possiamo solo attendere.

where might this rank on a scale of Remaster to Super Turbo Remake Plus? hypothetically speaking, of course…… — Matt Jennings (@mattjennings44) March 9, 2022

I don't know who at Square Enix decided to greenlight 200 strategy RPGs this year (and the FFT remaster hasn't even been announced yet) but I hope they get a big raise https://t.co/y8fMHmT5By — Jason Schreier (@jasonschreier) March 9, 2022

Final Fantasy Tactics è un videogioco di ruolo strategico creato da Square per Sony PlayStation, distribuito in Giappone da Square il 20 giugno 1997 e nel Nordamerica da Sony Computer Entertainment il 28 gennaio 1998.

Ha elementi tematici tipici di Final Fantasy, ma con un motore di gioco e un gameplay diverso dai suoi predecessori. Final Fantasy Tactics è la risposta di Square al successo delle serie Ogre Battle/Tactics Ogre della Quest Corporation (poi confluita in Square) e ha elementi in comune con quest’ultima. In parte questo è dovuto alla presenza di membri dello staff Quest nella creazione del gioco, incluso il game director Yasumi Matsuno, il disegnatore Akihiko Yoshida, il direttore artistico Hiroshi Minagawa e il compositore Hitoshi Sakimoto, tutti hanno lasciato la Quest per lavorare in Square.