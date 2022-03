Final Fantasy VII (un gioco che ha appassionato anche Robert Pattinson) è uno dei maggiori JRPG più famosi ed apprezzati sul mercato, tornato in auge grazie all’incredibile Remake uscito nel 2020, che ha donato una nuova luce al titolo ed ammaliato i giocatori che non si sono mai approcciati al videogame in questione.

Final Fantasy VII – Remake ha riscosso nuovamente successo, e il pubblico è in trepidante attesa per l’uscita della seconda parte del titolo, che promette di regalare emozioni incredibili e sensazionali, oltre che un solido e frenetico gameplay.

Però, non tutti rimangono fermi ad aspettare e intanto appassionati creano e riproducono la mappa del gioco nei minimi particolari.

l’utente di nome ‘AJ Lovely’, via Reddit, ha pubblicato un’immagine di Gaia (noto nel gioco in maniera generica come ‘The Planet‘) riprodotta come una vera e propria mappa reale. Come spiegato dall’autore, l’opera è ispirata alla cartografia d’epoca e anche a quella fantasy più generale, quindi richiamando per esempio giochi da tavolo in stile D&D.

La mappa mostra infatti tutte le zone che hanno reso immortale Final Fantasy VII, da Nibelheim passando per il Gold Saucer, sino ovviamente a Midgar e la Costa del Sol. Non può mancare anche la leggendaria Round Island, dove era possibile trovare la Materia più potente del gioco.

Oltre questa, potete ammirare ed anche stampare altre mappe che ricalcano questo stile, con un semplice click.

Final Fantasy è uno dei titolo più amati dell’intera storia videoludica, tanto che ancora oggi possiamo ammirare remake di pregiata fattura e tanto altro inerente alla saga, in qualsiasi campo artistico. Oggi è toccato alla stilizzazione e creazione della mappa originale del capitolo VII, domani toccherà ad altro; un classico senza tempo che abbraccia innumerevoli generazioni e che senza ombra di dubbio ne abbraccerà ancora.

Ricordiamo inoltre che Final Fantasy VII (la versione originale per Playstation One ovviamente) ha compiuto 25 anni, e questo la dice lunga sul suo valore, che oggi conduce i fan a tirare fuori lavori complessi, dettagliati e appassionati, come quello discusso in questo articolo.

Rimanete aggiornati sul nostro sito per altre notizie su Final Fantasy VII, in attesa della seconda parte del Remake sviluppato da Square Enix.