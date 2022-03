Sergio Bonelli Editore: tutti i fumetti annunciati per Aprile 2022

Le uscite della settimana sono molteplici, ed anche Sergio Bonelli arricchisce il suo catalogo, che questa volta copre le uscite di Aprile 2022 ovviamente, partiamo subito e intanto vi ricordiamo che potete visitare il sito e lo shop ufficiale per eventuali acquisti online!

Gli annunci Sergio Bonelli per Aprile 2022!

Favole degli dei – Eroi, creature e divinità della mitologia greca

di Paolo Barbieri

144 pagine – 22 x 30 cm

colore, cartonato

€ 26,00

Dopo lo straordinario successo de L’Inferno di Dante illustrato da Paolo Barbieri, Sergio Bonelli Editore inaugura una nuova collaborazione con il celebre illustratore, portando su carta universi immaginifici vivificati dalla maestria del disegnatore. In questo volume viaggerete tra le pieghe del tempo, alla scoperta delle origini mitologiche del cosmo, in mondi sospesi nella fantasia, popolati da figure eroiche, creature oniriche e divinità maestose. Il tratto peculiare di Paolo Barbieri si lega alla magia delle parole, dello stesso disegnatore, in un’edizione unica e pregiata.

10 ottobre – Terzo volume

di Paola Barbato e Mattia Surroz

72 pagine – 22 x 30 cm

colore, cartonato

€ 16,00

In un mondo dove non esistono più disuguaglianze, povertà e malattia, vige una sola legge: la regolamentazione della morte. Si nasce come prodotti di laboratorio, con una data di scadenza impressa nel DNA. Sono sei le età limite possibili, e nessuno conosce la propria. Continuano le avventure di Richie, che potrebbe morire il 10 ottobre, giorno del suo undicesimo compleanno, nell’avvincente serie di Paola Barbato e Mattia Surroz. Un racconto ricco di suspense e colpi di scena, drammatico e senza via di scampo, cha cattura il lettore dalla prima all’ultima pagina.

Il commissario Ricciardi – Il viaggio di una rosa e altre storie

di Maurizio de Giovanni, Claudio Falco, Paolo Terracciano, Sergio Brancato, Daniele Bigliardo, Luigi Siniscalchi e Alessandro Nespolino

176 pagine – 19 x 26 cm

B/N, cartonato

€ 23,00

Nuovo appuntamento in libreria con quattro storie del grande commissario. Uno strano spirito abita la casa di Ricciardi, una rosa che cambia la vita di tante persone, passando di mano in mano, la presenza del vento che modifica gli umori di Napoli e il ricordo dell’esperienza al fronte del Dottor Modo…

Dylan Dog – La macchina umana

di Alessandro Bilotta e Fabrizio De Tommaso

112 pagine – 22 x 30 cm

B/N, cartonato

€ 21,00

Nuovi incubi per l’inquilino di Craven Road, in un volume che ripropone una delle storie più emblematiche della serie creata da Tiziano Sclavi. La poliedricità di Alessandro Bilotta, che ben conosciamo dalla miniserie Il pianeta dei morti, si sposa al tratto scarno di Fabrizio De Tommaso, in una storia in cui a farla da padrone non è l’orrore di creature mostruose e universi onirici, ma quello della pura e semplice realtà: una quotidianità monotonamente scandita dalle lancette dell’orario di lavoro in una multinazionale dalle mire oscure.

Zagor – Ombre su Darkwood

di Mauro Boselli e Gallieno Ferri

400 pagine, 16 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 16,00