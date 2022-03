Tra le uscite manga Star Comics del 9 Marzo 2022 si segnalano il volume All About Ocean Blue e le nuove uscite di Demon Slayer – Kimetsu No Yaiba, Mao e Jojonium.

Le uscite Star Comics del 9 Marzo 2022

ALL ABOUT OCEAN BLUE

QUEER n.28

di Nagisa Furuya

€ 6,50

Sin dalla prima media, Kai Makihara e Ren Mizushiro sono sempre stati in classe insieme, ma proprio all’ultimo anno di liceo si trovano costretti a doversi separare. In una quotidianità che scorre immutabile si forma così una piccola crepa che farà germogliare delle emozioni nascoste…

Dall’autrice di You are in the Blue Summer e The Blue Summer and You, una storia d’amore tra liceali che nasce da sentimenti a lungo sopiti nel profondo del cuore!

BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE n. 12

ZERO n.260

di Nisioisin , Oh! Great

€ 5,90

TRATTO DALL’ACCLAMATA SERIE DI LIGHT NOVEL FIRMATE DA NISIOISIN E SUPERBAMENTE DISEGNATO DALL’ABILE MANO DI OH! GREAT!

Koyomi Araragi combatte per salvare Kiss-shot e tornare a essere una “persona”. Dopo i due avversari appena respinti, l’ultimo è un semplice essere umano, Guillotine Cutter. Ma quando è ormai in procinto di affrontarlo, viene raggiunto da una notizia inaspettata. Prima della battaglia Hanekawa è stata rapita!

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA n. 18

BIG n.74

di Koyoharu Gotouge

€ 4,50

IL NUOVO MANGA DEI RECORD EREDE DI DRAGON BALL E ONE PIECE!

Tanjiro e Tomioka stanno affrontando Akaza, la Terza Luna Crescente. La forza del demone è schiacciante e i due ragazzi non riescono a far altro che difendersi. Tuttavia, mentre lo scontro arriva a livelli estremi di ferocia, Tanjiro raggiunge lo stato mentale del “Mondo Trasparente” di cui gli aveva parlato suo padre… Riuscirà la spada di Tanjiro a raggiungere finalmente Akaza?!

DOMANI IL PRANZO SEI TU n. 6

POINT BREAK n.263

di Kiminori Wakasugi

€ 6,50

UNO SCONVOLGENTE SURVIVAL-ACTION CON RACCAPRICCIANTI MOSTRI ANTROPOFAGI

Per via della sua capacità di domare i mostri, a I.M.L. era diventato un eroe, ma sono successe un po’ di cose e ora Shota è stato esiliato. Poi finalmente incontra le TEARS, un gruppo composto da sole donne… Ma a dirla tutta, sembrano delle persone davvero spaventose!

JOJONIUM n. 16

di Hirohiko Araki

€ 15,90

UN’IMPERDIBILE EDIZIONE, DI GRANDE FORMATO, CON COPERTINA RIGIDA E IMPREZIOSITA DA PAGINE A COLORI!

Jotaro e compagni sono finalmente riusciti a penetrare all’interno del palazzo di Dio, dove si trovano a confrontarsi col custode della magione in una battaglia in cui ci si gioca l’anima! Lo scontro è durissimo, poiché sembra che l’avversario sia in grado di leggere nel pensiero… In compenso, i nostri eroi sono artisti del bluff!

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR n. 12

FAN n.269

di Aka Akasaka

€ 5,90

CHI SI INNAMORA… PERDE!

Shirogane ha preso finalmente una decisione: se Shinomiya non si sarà ancora dichiarata entro l’ultimo giorno della “Festa della donazione del cuore”, la festa dell’Istituto Shuchiin, allora sarà lui a farlo! Ormai Shirogane è più risoluto che mai e già durante l’organizzazione dei preparativi per l’evento rinuncia al suo pudore e dà fondo a tutto il suo ingegno per spingere la ragazza a confessargli ciò che prova per lui! Nel frattempo, Kaguya viene a conoscenza della leggenda della donazione del cuore da cui ha avuto origine la festa e la situazione sentimentale tra i due comincia a cambiare parecchio!

MAO n. 9

EXPRESS n.261

di Rumiko Takahashi

€ 4,50

LA NUOVA OPERA DELLA PRINCIPESSA DEL MANGA!

Mentre conduce delle indagini, Mao rincontra Natsuno, un’anziana allieva del suo maestro. La donna è alla ricerca di qualcosa che ha avuto origine nella disgrazia che le capitò nella lontana era Heian. Che cosa può mai esserle accaduto…?

VITA DA SLIME n. 17

WONDER n.113

di Fuse , Mitz Vah , Taiki Kawakami

€ 4,90

L’ISEKAI PIÙ AMATO E “GELATINOSO” DEL GIAPPONE!

Su mozione del re demone Kleiman, è stato convocato un Walpurgis al cui ordine del giorno c’è l’autoproclamazione di Limur a re demone. Kleiman ha iniziato a rendere palese la propria ostilità, Milim continua a comportarsi in modo inspiegabile e la Sacra Chiesa Occidentale sembra in costante fermento. La situazione è più incerta che mai. Quali saranno le mosse di Limur?