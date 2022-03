Le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 10 marzo: le novità

Tutte le uscite Marvel, Panini Comics e Disney della settimana del 10 marzo, direttamente dal sito Panini; le novità della casa editrice.

Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le prossime uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 10 marzo direttamente dal sito Panini.

Le uscite Panini del 10 marzo 2022

X-Men Legends 2

Rapimenti

Marvel Collection

Autori: Billy Tan, Todd Nauck, Larry Hama, Peter David

Data di uscita: 10 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 120

Formato: 17X26

Contiene: X-Men Legends (2021) #5/9

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828711278

16,00 €

Secondo volume per la serie che colma i buchi del passato degli X-Men!

Il grande Peter David torna a scrivere la “sua” X-Factor, in una storia con il Dr. Destino tra satira politica e super eroi!

Inoltre, una nuova avventura del duo Wolverine & Jubilee scritta da Larry Hama!

Con la partecipazione di Sabretooth, Omega Red e Lady Deathstrike!

Black Cat 4

Conquisterò Manhattan

Marvel Collection

Autori: Joey Vazquez, Jed Mackay, Mike Dowling

Data di uscita: 10 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 112

Formato: 17X26

Contiene: Black Cat (2020) #5/7, Black Cat Annual (2021) #1

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828710448

16,00 €

Finalmente il complesso piano della Volpe Nera viene rivelato!

Le sue conseguenze, però, potrebbero portare a un brutto faccia a faccia con Spider-Man!

Possibile che sia la fine di un’era tra la Gatta Nera e il Ragno?

Inoltre, un’avventura quasi cosmica con le Gemme dell’Infinito!

Marvel-Verse: She-Hulk

Autori: John Buscema, John Byrne, Stan Lee, Stuart Immonen, AA.VV.

Data di uscita: 10 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 112

Formato: 15X23

Contiene: Savage She-Hulk (1980) #1, Sensational She-Hulk (1989) #4, King Size Spider-Man Summer Special (2008) #1 (I), Avenging Spider-Man (2011) #7, Guardians Team-Up (2015) #4

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828711254

9,90 €

Tutti sanno chi è Bruce Banner, ma quanti conoscono sua cugina Jennifer Walters?

Ecco a voi un brillante avvocato che un giorno si ritrova il potere di trasformarsi nella fortissima She-Hulk!

Una selezione di storie per conoscere le sue origini e leggere alcune delle sue avventure più belle.

Cinque racconti dell’affascinante e inarrestabile Gigantessa di Giada, ideali per i nuovi lettori!

Silver Surfer: Requiem

Marvel Must Have 46

Autori: Esad Ribic, J.Michael Straczynski

Data di uscita: 10 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 112

Formato: 17X26

Contiene: Silver Surfer: Requiem (2007) #1/4

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828710394

15,00 €

L’ultima avventura del Surfista d’Argento.

Dopo eoni trascorsi a esplorare il cosmo, Silver Surfer si appresta a ritornare dove tutto ha avuto inizio. Non prima, però, di un ultimo incontro sulla Terra con un vecchio amico.

Ma una volta che anche questo viaggio avrà avuto termine, cosa succederà al più nobile degli eroi cosmici?

Una storia toccante e indimenticabile come solo due fuoriclasse come J. Michael Straczynski (Amazing Spider-Man) ed Esad Ribić (Thor: God of Thunder) potevano raccontare!

Doctor Strange: Il Giuramento

Marvel Must Have 45

Autori: Marcos Martín, Brian K. Vaughan

Data di uscita: 10 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 136

Formato: 17X26

Contiene: Doctor Strange: The Oath (2006) #1/5

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828710387

15,00 €

Un’indagine per il Maestro delle Arti Mistiche!

Chi ha tentato di ucciderlo? Una domanda a cui Stephen Strange intende trovare risposta quanto prima!

E con milioni di vite in bilico, tra cui quella di Wong, lo Stregone Supremo si imbarcherà in una pericolosa missione aiutato da un’alleata sorprendente.

Un nuovo avversario, una scelta impossibile e una battaglia tra le più singolari della carriera di Doctor Strange in un’avventura indimenticabile firmata da due autori di prima grandezza.

Hellions 3

Non Guardare Indietro

Autori: Stephen Segovia, Zeb Wells, Roge Antonio, Ze Carlos, AA.VV.

Data di uscita: 10 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 17X26

Contiene: Hellions (2020) #13/18

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828711339

16,00 €

Tornano i Satiri di Sinistro, con sei nuovi, deflagranti racconti che concludono la serie!

Riecco il Right, il temibile Tarn e i suoi devastanti Locus Vile (Gor Gor).

E ovviamente non mancano le sempre più goffe macchinazioni di Sinistro!

Ma qualcuno finirà nel Pozzo!

Marvel Action: Origins

Autori: Lanna Souvanny, Chris Eliopoulos

Data di uscita: 10 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 112

Formato: 20.5X28.5

Contiene: Marvel Action: Origins (2020) #1/4

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828709268

11,90 €

I momenti più importanti della storia Marvel rinarrati per i lettori più giovani, con dieci storie che mettono in scena le origini dei top player del fumetto di super eroi! Le emozioni e i pensieri che animano giustizieri e super criminali mentre imparano a utilizzare i loro poteri eccezionali! Un perfetto entry point per chi ha scoperto la Casa delle Idee grazie ai film dei Marvel Studios e alle più recenti pubblicazioni.

Venom 7

Venom Beyond

Marvel Collection

Autori: Ryan Stegman, Iban Coello, Juan Gedeon, Donny Cates, AA.VV.

Data di uscita: 10 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 128

Formato: 17X26

Contiene: Venom (2018) #26/30, Free Comic Book Day 2020: Spider-Man/Venom (2020) #1 (II)

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828711261

16,00 €

C’è un nuovo nemico nella vita di Venom!

Virus ha intenzione di strappare a Eddie Brock tutto ciò che gli è caro, suo figlio e il suo simbionte.

Come se non bastasse, il V-Man viene trascinato in un letale mondo alternativo.

Per fortuna Eddie ha degli alleati, ma sarà costretto a fare una scelta impossibile!

Avengers 7

L’Era di Khonshu

Marvel Collection

Autori: Jason Aaron, Gerardo Zaffino, Francesco Manna, Ed McGuinness, AA.VV.

Data di uscita: 10 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 17X26

Contiene: Avengers (2018) #31/38

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828710349

23,00 €

Tony Stark è intrappolato in una caverna nel lontano passato…

…ha perso l’armatura di Iron Man e presto perderà anche la ragione!

Nel presente, gli Avengers sono sotto attacco da parte di uno dei loro membri.

Da K’un-Lun al Wakanda, passando per il Greenwich Village, un antico dio egizio e Moon

Knight danno inizio all’Era di Khonshu!

Daredevil 33

Devil e i Cavalieri Marvel 126

Autori: Chip Zdarsky, Stefano Landini, Francesco Mobili

Data di uscita: 10 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Daredevil (2019) #35

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

I super criminali regnano su New York: ha inizio la battaglia del secolo!

Bullseye contro Elektra! Una sfida all’ultimo sangue!

Daredevil, appena evaso di prigione, si getta nella mischia!

Anche le vite di Wilson Fisk e Typhoid Mary sono appese a un filo!

La Maledizione dell’Uomo Cosa

Autori: Marco Failla, Francesco Mobili, Andrea Broccardo, Steve Orlando

Data di uscita: 10 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 112

Formato: 17X26

Contiene: Avengers: Curse of the Man-Thing (2021) #1, Spider-Man: Curse of the Man-Thing (2021) #1, X-Men: Curse of the Man-Thing (2021) #1

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828711308

13,00 €

La maledizione dell’Uomo Cosa si è sparsa per tutta la Terra!

Un nuovo nemico è sorto per spazzare via il genere umano…

Toccherà agli Avengers, agli X-Men e a Spider-Man risvegliare l’Uomo Cosa perché riacquisti il suo potere.

Il pluripremiato sceneggiatore Steve Orlando (Martian Manhunter) festeggia i cinquant’anni del mostruoso eroe!

Amazing Spider-Man 81

Spider-Man 790

Autori: Kelly Thompson, Eleonora Carlini, Jed Mackay, Sara Pichelli

Data di uscita: 10 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 56

Formato: 17X26

Contiene: Amazing Spider-Man (2021) #78, Amazing Spider-Man (2021) #78BEY

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

6,00 €

Morbius il Vampiro Vivente è di nuovo scatenato a New York!

E il sangue di Ben Reilly sembra essere anche più gustoso di quello di Peter Parker?

Inoltre, riflettori puntati sulle Figlie del Drago, Colleen Wing e Misty Knight!

Che ne dite di visitare assieme a loro la Casa degli orrori degli Avengers?

Io Sono Doctor Strange

Autori: Steve Ditko, Stan Lee, Barry Windsor-Smith, AA.VV.

Data di uscita: 10 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 320

Formato: 18.3X27.7

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828709213

25,00 €

Chi è davvero Stephen Strange e qual è la sua storia? Chi sono i suoi nemici più grandi e i suoi amici fidati? E quali tragedie ha affrontato in vita sua?

Un volume che risponde a queste e altre domande che potreste avere sullo Stregone Supremo!

Una carrellata di storie attraverso i quasi sessanta anni di vita dell’eroe Marvel, dalla sua origine nel 1963 per mano dei leggendari Stan Lee e Steve Ditko (i papà anche di Spider-Man!) ai racconti più importanti dell’era moderna!

Decine di articoli di approfondimento sulle storie presentate e sul mondo mistico in cui agisce Stephen Strange!

L’Immortale Hulk 7

Hulk è Hulk

Marvel Collection

Autori: Mike Hawthorne, Al Ewing, Butch Guice, Joe Bennett

Data di uscita: 10 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 136

Formato: 17X26

Contiene: Immortal Hulk #31/35

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828710356

17,00 €

Attenzione! C’è un nuovo mostro in città!

È adorabile, è bravo con i bambini ed è disponibile per riunioni aziendali!

Prima di Hulk c’era un altro Hulk, ma molti lo conoscono come Xenmu!

Un nuovo, impressionante capitolo dell’acclamata serie di Al Ewing e Joe Bennett!

X-Force 23

Autori: Robert Gill, Benjamin Percy

Data di uscita: 10 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 17X26

Contiene: X-Force (2019) #26

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828710530

3,00 €

Un grave furto è stato compiuto nel boudoir di Krakoa e tocca a Wolverine e al resto di

X-Force recuperare il maltolto!

Mari in tempesta ed eruzioni vulcaniche non saranno d’aiuto!

Ma chi si nasconde dietro al furto?

Capitan America 11

Marvel Masterworks

Autori: Jack Kirby

Data di uscita: 10 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 304

Formato: 17X26

Contiene: Captain America (1968) #201/214, Captain America Annual (1971) #4

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

ISBN: 9788828706717

28,00 €

Il ciclo di Captain America di Jack Kirby arriva a una conclusione degna del Re dei comics!

Falcon prigioniero in una dimensione aliena, la storia del Popolo della Notte e di Agron il Non Sepolto.

Per non parlare dell’esordio di Arnim Zola e del ritorno del Teschio Rosso.

E in conclusione di un volume semplicemente imperdibile, Capitan America contro Magneto, il Signore del Magnetismo!

Invaders Classic 2

Il Ritorno degli Invasori

Marvel Geeks

Autori: Roy Thomas, Frank Robbins

Data di uscita: 10 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 504

Formato: 17X26

Contiene: Invaders (1975) #23, #25/41, Invaders (1993) #1/4, Giant-Size Invaders (2006) #2 e What If? (1977) #4

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828706694

45,00 €

Eroi al fronte! Capitan America, Bucky, Namor e la Torcia Umana originale sono alla guida di un manipolo di eroi scesi in campo durante la Seconda Guerra Mondiale per combattere le forze dell’Asse e i loro super esseri.

Ma come reagiranno i membri del team di fronte alla morte di due di loro?

Ospiti speciali: Nick Fury e, che ci crediate o no, il mitico Thor! Inoltre: le origini del Dr. Nemesis, un volto ben noto ai fan degli X-Men…

Marvel Omnibus: Universo Marvel Di John Byrne 2

Marvel Omnibus

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 10 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 1288

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Marvel Premiere (1972) #25, Iron Fist (1975) #1/15, Marvel Team-Up (1972) #63/64, #100, Marvel Chillers (1975) #6, Daredevil (1964) #138, Ghost Rider (1973) #20, Champions (1975) #17, Incredible Hulk (1968) Annual #7, Iron Man (1968) #118, Marvel Two-in-O

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

ISBN: 9788828705093

95,00 €

L’influenza di John Byrne si estende da un capo all’altro dell’Universo Marvel!

In questo volume deluxe troverete le avventure di alcuni dei più grandi eroi Marvel impreziosite dal suo inconfondibile tocco: da Capitan America a Hulk, dagli Avengers a Spider-Man, da Iron Man alla Cosa!

Non vi basta? Che ne dite allora di un fondamentale ciclo di Iron Fist, della richiestissima graphic novel di She-Hulk, delle ultime storie di Star Brand e di un racconto breve di Dracula?

Ciliegina sulla torta, l’intera maxi-serie inedita Marvel: The Lost Generation scritta da Roger Stern.

Le uscite Marvel del 10 marzo 2022

La Spada Selvaggia di Conan ( 1990- I )

Autori: Gary Kwapisz, Mike Docherty, Charles Dixon, Gerry Conway

Data di uscita: 10 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 296

Formato: 20.5X27.5

Contiene: The Savage Sword of Conan (1974) #169/174

Rilegatura: Cartonato

Interni: Bianco e Nero / Colori

ISBN: 9788828708339

26,00 €

Sono molte le storie del Barbaro Cimmero: dalla sua giovinezza, quando non era nient’altro che un ladro, alla sua maturità, quando è divenuto sovrano di Aquilonia. Ed è in quest’ultimo periodo che è ambientato il finale dell’Odissea Hyboriana, quando, dopo un naufragio, Re Conan fa ritorno alla sua capitale e la ritrova nelle mani di un misterioso uomo. Nel mezzo lo attendono nuove avventure con Valeria e Red Sonja!

Star Wars Romanzi: L’Alta Repubblica – Fuori dalle Ombre

Autori: Justina Ireland

Data di uscita: 10 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 344

Formato: 16.5X24

Contiene: Star Wars: The High Republic – Out of the Shadows

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Bianco e Nero

ISBN: 9788828709237

24,00 €

La sfortuna di Sylvestri Yarrow sembra senza fine. Dopo la morte di sua madre ha fatto di tutto per tenere a galla l’attività di famiglia, ma l’aumento degli attacchi dei Nihil minacciano quel legame. Arrivata a Coruscant per cercare aiuto, non solo Syl verrà coinvolta in una disputa fra due delle più potenti famiglie della galassia, ma farà la conoscenza della Jedi Vernestra Rwoh, incaricata di risolvere la lite. Insieme scopriranno che i segreti più oscuri del passato sono i più difficili da portare alla luce… Un nuovo, fondamentale tassello dell’Alta Repubblica dall’autrice di Star Wars: Una prova di coraggio, bestseller di Amazon Italia.

Star Wars: La Guerra dei Cacciatori di Taglie 1

Autori: Steve McNiven, Charles Soule, Luke Ross

Data di uscita: 10 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 56

Formato: 17X26

Contiene: Star Wars: War of the Bounty Hunters Alpha #1

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828710516

6,00 €

Il più grande crossover della storia di Star Wars inizia qui! Il famigerato Boba Fett ha le mani su una delle più grosse taglie della galassia. Deve solo portarla su Tatooine, consegnarla a Jabba the Hutt e incassare. Cosa potrebbe andare storto? Tutto. Ed è così che scoppia la guerra fra Alleanza Ribelle, Impero e ogni cacciatore di taglie della galassia per il premio più ambito: Han Solo!

Star Wars Omnibus: Le Età di Star Wars

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 10 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 624

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Age of Republic: Qui-Gon Jinn (2018) #1, Age of Republic: Darth Maul (2018) #1, Age of Republic: Obi-Wan Kenobi (2019) #1, Age of Republic: Jango Fett (2019) #1, Age of Republic Special (2019) #1, Age of Republic: Anakin Skywalker (2019) #1, Age of Republ

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

ISBN: 9788828706892

65,00 €

I più celebri e amati personaggi della saga di Star Wars e provenienti da ogni epoca – dalla Repubblica alla Resistenza, passando ovviamente per la Ribellione – tornano in un Omnibus che racconta i momenti cardine delle loro vite. Una raccolta integrale di tutti gli speciali a fumetti che hanno narrato le avventure inedite di Obi-Wan Kenobi, Yoda, Luke, Darth Vader, la Principessa Leia, Poe Dameron, Ray e tanti altri!

Le uscite Panini Disney dal 10 al 16 marzo 2022

100% Disney: Mistero

100% Disney 25

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 10 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 288

Formato: 13.7X19.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

6,00 €

Grandi misteri a Topolinia, in un volume che raccoglie indagini di ogni tipo. Non poteva mancare la bella Topolino e i telefilm troppo realistici, per i testi di Mario Volta e i disegni di Comicup Studio, pubblicata per la prima volta sulle pagine del settimanale Disney il 2 maggio 1995. Nel volume torna anche la divertente Topolino e il quadro che non quadra, con un’indagine ad alto tasso di cultura, e dipinti che misteriosamente scompaiono per poi riapparire a casa dei legittimi proprietari! Un volume che certamente divertirà gli aspiranti detective…

Il Club dei Supereroi 5

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 15 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 144

Formato: 14X18.6

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

4,90 €

È Carl Barks, nel 1949, a creare il primo supereroe Disney. E chi se non Paperino può interpretarlo? Questo è ciò che accade in Paperino e il superdinamo di cui pubblichiamo anche il sequel di Don Rosa e il remake inedito dell’originale realizzato in formato manga da Shiro Shirai, che potrete leggere aprendo l’albo al contrario, come suggerisce una seconda speciale flip cover. Proseguendo, una brevissima storia realizzata da Ezio Sisto e Silvia Ziche permetterà a Topolino di diventare un Super! per la prima volta, mentre in Super Pippo e l’antitornado (cui è dedicata la copertina inedita), Gilberto scoprirà l’identità segreta dello zio e diventerà un super anche lui. Tra le inedite segnaliamo il secondo episodio di The Duck Knight returns con Darkwing Duck e il PK olandese.

I Grandi Classici Disney 75

Autori: Giorgio Cavazzano, Romano Scarpa, Rodolfo Cimino, Guido Martina, AA.VV.

Data di uscita: 15 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 240

Formato: 14.5X19.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

4,90 €

In occasione della Pasqua, la sezione Superstar di Grandi Classici Disney è dedicata, a sorpresa, a un raro classico del 1966: Toposhow, con il Dottor Enigm, Pippo e la strega Nocciola alle prese con speciali uova di cioccolato. Inoltre, in una storia eccezionale (che ha anche ispirato l’episodio di un certo indagatore dell’incubo…) le ombre di tutti i personaggi di Topolinia prendono vita autonomamente dai loro titolari, inscenando una ribellione epocale. E poi torna la Nonna di Amelia a dare manforte alla nipote e a Maga Magò, mentre Pluto si trasforma in un testimonial pubblicitario d’eccezione. Fra le altre storie imperdibili: Paperino in… “Prendeteli vivi”, di Rodolfo Cimino e Giorgio Cavazzano, Paperino e la Calpuria Agrestis, di Pier Carpi e Pier Lorenzo De Vita e Zio Paperone e i funghi dei Nibelunghi, di Guido Martina e Romano Scarpa.

Zio Paperone 45

+ Topodollaro Orazio

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 15 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 14X19.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

3,50 €

Paperopoli è sconvolta da un’incredibile notizia: Zio Paperone è scomparso e, con lui, la Numero Uno. Che cosa è successo? È questo l’inizio della misteriosa e sconcertante saga L’enigma della lettera dal passato, che in questo numero parte con Il mistero dell’esploratore. Largo spazio anche a Zio Paperone e il drakkar volante, storia superstar di Guido Martina, illustrata da Romano Scarpa e Giorgio Cavazzano. Non mancherà un’avventura inedita e il racconto della ricchezza di Zio Paperone ne Il mio diciannovesimo milione.

Topolino 3459

+ Topolibro La Matematica Raccontata da Topolino

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 16 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 13.9X18.6

Contiene: Topolibro La Matematica Raccontata da Topolino

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

9,00 €

L’ultimo numero della collezione dei Topolibri è dedicato alle storie a fumetti disneyane che affrontano il mondo dei numero come solo Topi e Paperi sanno fare, tra ironia e veridicità, avventura e rigore scientifico, e guest star d’eccezione (come Alessio Figalli – Phil Gallis). Tra le storie del volume, Zio Paperone e il cavatappi quadrimensionale, Topolino e i numeri del futuro, Topolino e la biblioteca infinita, Paperino e i ponti di Quackenberg.