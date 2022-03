Shockdom: Sole Nero arriva in fumetteria e libreria

Shockdom a partire dal 28 Febbrario 2022 ha pubblicato in tutte le librerie e le fumetterie Sole Nero, la prima graphic novel scritta per la casa editrice sopracitata, da Dario Sicchio, già autore per Bonelli, Star Comics e Panini; Il libro è disegnato da Letizia Cadonici, della Scuola Internazionale di Comics, capace di variare in tante realtà italiane riguardanti il suo campo professionale di studi e cultura.

Ai colori invece, c’è Francesco Segala, colorista esperto e talentuoso con all’attivo importanti collaborazioni in Italia e all’estero. Sole Nero sarà pubblicato anche dal 24 marzo in Spagna e dal 25 marzo in Francia, e questo rende grande onore alla nostra Nazione, soprattutto se guardiamo al lato artistico della questione.

In calce un estratto di trama, citato dalla fonte originale Shockdom:

Nel corso degli anni, per ben due volte è sorto un sole nero. Un’alba oscura i cui raggi hanno fatto cose terribili alla mente delle persone, spingendole a ogni sorta di orrore. Sono passati dodici anni dall’ultima volta e il mondo teme ancora il ritorno di quel fenomeno inspiegabile. Ma la paura non è l’unico lascito di quelle terribili giornate. Tutte le donne rimaste incinte sotto l’influsso del sole nero hanno partorito dei bambini con alcune… particolarità. Capelli bianchi, pelle cinerea, proporzioni anomale e occhi rossi come il fuoco: i Figli del Sole Nero. Brightvale è una piccola cittadina come tante. Qui i Figli del Sole Nero sono trattati con particolare disprezzo, soprattutto nelle giornate che precedono l’anniversario delle due catastrofi. L’odio dei loro compaesani, terrorizzati da un possibile ritorno di quell’orrore, spingerà questi ragazzini a unirsi e ad affrontare un viaggio allucinato alla scoperta di loro stessi e della loro vera natura. Ma il sole nero sta davvero per tornare?

La nuova graphic novel di casa Shockdom è davvero promettente e degna di nota; una lettura dalle tinte cupe, una storia coinvolgente che trascina il lettore verso qualcosa di più grande; i toni dark fantasy misti al lavoro incredibile dal lato artistico sicuramente regalerà emozioni non indifferenti al pubblico, che si appresta a leggere un vero e proprio fumetto d’eccellenza composto da un team autoriale talentuoso.