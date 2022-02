Un nuovo Ant-Man per festeggiare i 60 anni

Il 2022 segna i 60 anni dal debutto di Ant-Man nel 1962 e la Marvel Comics festeggia riunendo i tre eroi principali che hanno rivestito questa identità per una nuova storia, insieme ad un nuovo Ant-Man ancora sconosciuto.

L’annuncio della Marvel è nella alquanto vago, poiché mostra ritratti altamente stilizzati dei tre principali Ant-Men con didascalie che ne sottolineano la personalità: Hank Pym “l’originale”, Scott Lang “il ladro”, Eric O’Grady “l’incorreggibile” e un altro, ancora sconosciuto Ant-Man etichettato come “il futuro”.

The Ant-Man of today, tomorrow, and yesterday collide in a new 60th anniversary series! pic.twitter.com/eDB4XROtQl — Ant-Man (@AntMan) February 24, 2022

Hank Pym è ovviamente l’originale Ant-Man che ha rivestito l’identità per nel lontano 1962 dopo aver scoperto le sue omonime Particelle Pym che gli consentono di rimpicciolirsi e crescere di dimensioni. Scott Lang è diventato il secondo Ant-Man dopo aver rubato il costume di Pym come parte di una rapina a cui è stato costretto a commettere dopo che sua figlia Cassie Lang (a sua volta diventata una supereroina) è stata rapita.

Entrambi sono stati adattati nell’MCU interpretati rispettivamente da Michael Douglas e Paul Rudd.

E infine, Eric O’Grady, un ex agente dello SHIELD che è entrato in possesso di un costume di Ant-Man mentre faceva la guardia al laboratorio di Hank Pym. La sua reputazione di “incorreggibile” Ant-Man è ben meritata in quanto era una specie di viscido approfittatore, ma una volta morto da eroe è stato sostituito da un LMD con le sue sembianze e la sua mente che è diventato un criminale con il nome Black Ant.

Quindi tutto questo significa che un nuovo Ant-Man esordirà nel a 60 anni dell’originale? La Marvel sembra suggerire così, affermando che una “nuova serie per l’anniversario di Ant-Man” inizierà a giugno. Al momento l’unico Ant-Man attivo è Scott Lang: Hank Pym si è “fuso” con la sua creazione Ultron, mentre per quanto riguarda Eric O’Grady non è ben chiaro se sia tornato in vita oppure se sia un LMD che ha preso l’identità di Black-Ant.

L’editore promette anche ulteriori informazioni sulla celebrazione del 60° anniversario di Ant-Man in arrivo dopo il 24 febbraio.