Il regista Peyton Reed ha recentemente ufficializzato con un tweet la conclusione delle riprese principali di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, terminate le riprese

“Non vedo l’ora di mostrare a tutti voi quel che abbiamo preparato…”, ha scritto il cineasta, allegando una fantastica illustrazione degli Ant-Man e Wasp del grande schermo firmata dall’artista Mark James Hiblin che trovate a seguire.

L’atteso film dei Marvel Studios, che uscirà nei cinema internazionali a partire dal luglio del 2023 come parte della cosiddetta Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, andrà a completare la trilogia di pellicole standalone dedicata ad Ant-Man e soci, esplorando maggiormente il Regno Quantico introdotto in Ant-Man (2015) e gli effetti che il suddetto mondo subatomico ha avuto sulla Wasp originale.

Proprio a tal proposito, lo stesso Reed ha dichiarato in un’intervista concessa a Comic Book: “C’è certamente un bel po’ da scoprire su Janet van Dyne, e quando discutiamo del fatto che si è evoluta come conseguenza dell’essere rimasta nel Regno Quantico per trenta anni, realizziamo che abbiamo avuto solo una piccola dimostrazione di ciò, ma c’è davvero tanto da imparare sul modo in cui si è evoluta e al tipo di persona che è.

In questo film è qualcosa di cui abbiamo appena grattato la superficie, quindi io sarei senza dubbio eccitato di portare avanti questa storia.”

Nel cast figureranno i principali attori visti nei precedenti capitoli della saga, ovvero Paul Rudd (Scott Lang), il premio Oscar Michael Douglas (Hank Pym), Evangeline Lilly (Hope van Dyne) e Michelle Pfeiffer (Janet van Dyne), ma anche new entry come Kathryn Newton – che erediterà da Emma Fuhrmann (Avengers: Endgame) il ruolo di Cassie Lang, membro originale degli Young Avengers noto come Stature e Stinger – e Bill Murray (Ghostbusters, Lost in Translation), il cui ruolo è ad oggi ancora ignoto.

Jonathan Majors (Lovecraft Country, Da 5 Bloods) sarà invece il villain Kang il Conquistatore, storica nemesi degli Avengers ideata nel 1964 dai leggendari Stan Lee e Jack Kirby. Proprio qualche mese fa Majors ha compiuto il suo esordito nel MCU con la serie televisiva imperniata su Loki, prestando la voce ai Custodi del Tempo e il volto al personaggio di Colui che Rimane, il direttore della Time Variance Authority.

Evangeline Lilly ha dichiarato: “Il brand di Ant-Man è sempre esistito all’infuori della mitologia del Marvel Cinematic Universe.

Quindi abbiamo avuto un sacco di libertà per fare quel che volevamo e realizzare storie che sono dei piccoli racconti standalone di questa dolce famiglia.

E indubbiamente la portata di questo capitolo in particolare è… più grande.”

In merito allo sceneggiatore di Quantumania, Jeff Loveness, l’attrice ha spiegato: “Credo che sia fenomenale. Penso sia uno dei migliori scrittori che abbiamo mai avuto. Credo che possieda un’incredibile padronanza della voce.

Quindi, sulla carta, potevo sentire tutti i personaggi, e sapevo che lui sarebbe stato in grado di sfruttare la personalità unica di ciascun personaggio. Penso semplicemente che sarà davvero speciale.

Difatti credo che ci sia la probabilità che sarà il miglior film che abbiamo mai fatto.”

Il film di prossima uscita che andrà a far parte del MCU sarà l’attesissimo Spider-Man: No Way Home di Jon Watts. Dopodiché, sarà la volta di Doctor Strange in the Multiverse of Madness (6 maggio 2022), Thor: Love and Thunder (8 agosto 2022), Black Panther: Wakanda Forever (11 novembre 2022), The Marvels (17 febbraio 2023) e, appunto, Ant-Man and the Wasp: Quantumania (28 luglio 2023).

Sono in lavorazione anche il terzo reboot cinematografico dei Fantastici Quattro e un nuovo lungometraggio su Blade, stavolta interpretato da Mahershala Ali.

Per quanto riguarda le serie televisive in arrivo su Disney+, si segnalano Hawkeye, Moon Knight, She-Hulk, Secret Invasion, Ms. Marvel, The Giardians of the Galaxy Holiday Special, Ironheart, Armor Wars, uno show sul Wakanda, uno speciale di Halloween, le seconde stagioni di Loki e What If…?, Echo, Agatha: House of Harkness e le serie animate Spider-Man: Freshman Years e Marvel Zombies.

