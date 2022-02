Blade: Aaron Pierre si unisce al cast

L'attore di Krypton e Old è stato scelto dopo una lunga ricerca per un ruolo di primo piano

Non si sa ancora molto del film Marvel Studios dedicato a Blade, ma iniziano a giungere le prime notizie come quella dell’ingresso nel cast di Aaron Pierre, in un ruolo di primo piano.

Sebbene sia stato confermato tre anni fa, quando Mahershala Ali è salito sul palco della San Diego Comic-Con del 2019 insieme al presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, da allora le notizie sono arrivate con il contagocce.

Il personaggio (o meglio, la sua voce) ha recentemente debuttato in una scena post-credits di Eternals, e nel frattempo abbiamo saputo che il film sarebbe stato diretto da Bassam Tariq su sceneggiatura di Stacy Osei-Kuffour. Ora il cast, dopo l’annuncio dell’ingaggio di Delroy Lindo, inizia a prendere forma, con la notizia riportata da Deadline che Aaron Pierre è stato scritturato in un ruolo di primissimo piano, che dovrebbe essere opposto al personaggio di Blade.

Aaron Pierre è stato tra i protagonisti, nel ruolo di Dev-Em, delle due stagioni di Krypton, la serie dedicata al mondo natale di Superman ideata da David Goyer, sceneggiatore tra le altre cose anche della prima trilogia di Blade, prodotta dal 1998 al 2004 e della serie TV del 2006, nonché regista del terzo capitolo, Blade: Trinity.

Non si sa niente di preciso sul ruolo che dovrebbe interpretare Pierre, ma se per quanto riguarda Delroy Lindo si era trattato di una scelta precisa, essendo sia Tariq che Feige decisi a puntare sull’attore, in questo caso ci sè voluto molto tempo per trovare l’attore giusto.

Negli ambienti hollywoodiani la parte in questione era diventata estremamente ambita, dal momento che Tariq e Feige hanno incontrato numerosi attori emergenti nelle ultime settimane prima di scegliere Aaron Pierre.

Oltre che in Krypton, Pierre ha recitato anche in Old di M. Night Shyamalan e doppiato il personaggio di Mufasa nel prequel de Il Re Leone.