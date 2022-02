Blade II – Guillermo del Toro parla della sua esperienza del Film, e del “mondo” dei Cinecomic

Molti anni prima che il Marvel Cinematic Universe diventasse una realtà consolidata, alcuni dei suoi supereroi già calcavano autonomamente il grande schermo. Tra questi possiamo trovare la trilogia di Spider-Man, i Fantastici 4 e Blade, arrivato al cinema nel 1998. Nel 2002 è invece stato il momento di Blade II, diretto dal celebre Guillermo del Toro.

Adesso durante un’intervista con IGN, il regista Guillermo del Toro ha parlato della sua esperienza sul secondo capitolo di Blade interpretato da Wesley Snipes e dell’impatto della pellicola sulla sua personalità artistica, riflettendo sull’evoluzione dei Cinecomic dai primi anni del 2000 ai giorni nostri:

“È stato assolutamente uno spasso. È quando cominciai a voler sperimentare enormi cambiamenti da un Film all’altro. Sono davvero quasi arrivato al punto di non ripetere lo stesso Film consecutivamente. Volevo un grosso cambiamento. Se La spina del diavolo è musica da camera, Blade II è Black Metal. Penso sia questa l’essenza dei Film d’azione, che è molto vicina al genere musicale. In pratica i numeri musicali sono legati da una storia molto malinconica… Quando realizzai Blade e Hellboy, cercai di fare una cosa opposta a quello che era già stato fatto. Era un periodo in cui i Film sui supereroi non erano molto dark e volevo renderli più adulti e maturi. Amai il primo Blade e pensai di aggiungere un livello di ferocia e brutalità. Ero interessato ai Film sui supereroi quando non era un genere perseguito dalla grande industria. Mi piace fare cose contrarie a quello che è già stato fatto in passato.”

Blade 2: Trama & Cast!

Metà uomo e metà vampiro, il suo destino è, come noto, quello di combattere i vampiri. Ma ora sono proprio le creature delle tenebre a invocarne l’aiuto, proponendogli di allearsi con un commando composto dai vampiri più potenti, in origine creato proprio per sconfiggere Blade. Lo scopo è quello di eliminare una nuova razza di vampiri mutanti, che uccidono persino gli altri vampiri.

Blade II è scritto da David S. Goyer e diretto da Guillermo del Toro, vede nel cast Wesley Snipes (Eric Brooks/Blade), Kris Kristofferson (Abraham Whistler), Luke Goss (Jared Nomak), Leonor Varela (Nyssa Damaskinos), Thomas Kretschmann (Eli Damaskinos), Ron Perlman (Reinhardt), Tony Curran (Priest), Norman Reedus (Scud), Donnie Yen (Snowman), Matt Schulze (Chupa), Danny John-Rules (Asad), Karel Roden (Carter Kounen), Marit Velle Kille (Verlaine) e Daz Crawford (Lighthammer).

