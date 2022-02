Panini: le uscite DC Comics del 17 Febbraio 2022

Le uscite DC Comics annunciate da Panini per il 17 Febbraio 2022 segnaliamo il volume di Batman: Una Morte in Famiglia, una delle storie più controverse della storia DC, e le nuove uscite di Superman e Justice League.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Comics del 27 Gennaio 2022, ricordandovi che potete anche consultare il riepilogo delle uscite di Marzo.

Le uscite Panini DC Comics del 17 Febbraio 2022: le serie regolari

Superman 32

5,00 €

Autori: Siya Oum, Phillip Kennedy Johnson

Data di uscita: 17 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Action Comics Annual (2021) #1

Rilegatura: Spillato

• Speciale Mondoguerra sorge: La Casata di El!

• Un ritorno al domani di Future State in cui i discendenti di Superman affrontano una minaccia proveniente dal nostro presente!

• Riuscirà Brandon Kent, l’Uomo d’Acciaio del futuro, a salvare le prossime generazioni?

• Inoltre, un pizzico di romanticismo con Theand’r, la regina di Tamaran!

Justice League 21

5,00 €

Autori: Xermanico, Steve Pugh, Brian Michael Bendis, Ram V

Data di uscita: 17 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Justice League (2018) #61 (II), #62 (II), #64 (I)

Rilegatura: Spillato

• L’esordio della nuova squadra di guerrieri in rappresentanza e difesa dei Pianeti Uniti!

• Superman è in pericolo, e la Justice League potrebbe non essere abbastanza potente per difenderlo!

• Il piano di Merlino prende forma, mentre la Justice League Dark è bloccata nella Biblioteca di Babele!

• Brian M. Bendis e Ram V portano avanti le avventure delle due League nel nuovo Multiverso Infinito!

Batman/Superman 20

3,00 €

Autori: Emanuela Lupacchino, Steve Lieber, Darick Robertson, Gene Luen Yang

Data di uscita: 17 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Batman/Superman (2019) #19

Rilegatura: Spillato

• Per contrastare l’apocalisse che si sta abbattendo su molteplici realtà, Batman e Superman dovranno unire le forze con le loro versioni alternative e visitare Terre sconosciute!

• Il Mondo del Cavaliere e il Mondo del Domani non sono le uniche creazioni del sinistro Auteur.io…

• …e il despota cibernetico è infine pronto a dare vita alla sua contorta idea di utopia!

• Unitevi a Gene Luen Yang e a una serie di grandi artisti per visitare l’Archivio dei Mondi!

Batman: Reptilian 4

DC Black Label

3,00 €

Autori: Garth Ennis, Liam Sharp

Data di uscita: 17 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 17X26

Contiene: Batman: Reptilian (2021) #4

Rilegatura: Spillato

• Batman prosegue la sua caccia inoltrandosi nelle fogne di Gotham City.

• È Killer Croc il mostro che si cela dietro agli attacchi brutali al mondo della malavita cittadina?

• Una rivelazione sconvolgente attende il Cavaliere Oscuro!

• Garth Ennis (The Boys) e Liam Sharp (Wonder Woman) stupiscono con un racconto caustico, brutale e ricco di colpi di scena.

Rorschach 11

DC Black Label

3,00 €

Autori: Jorge Fornés, Tom King

Data di uscita: 17 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Rorschach (2020) #11

Rilegatura: Spillato

• Per cercare di capire cosa sia successo nel corso del tentato omicidio del candidato alla presidenza, il detective al lavoro sul caso deve prima risolvere un omicidio effettivamente avvenuto.

• Come hanno fatto Rorschach e Laura a infiltrarsi in un evento ad alta sicurezza?

• È il dettaglio fondamentale della vicenda, quello che cambierà ogni cosa!

• Il penultimo appuntamento della maxi serie firmata da Tom King e Jorge Fornés!

Superman di John Byrne 14

DC Best Seller

4,90 €

Autori: Jerry Ordway, John Byrne

Data di uscita: 17 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 96

Formato: 16X21

Contiene: Action Comics (1987) #597, Superman (1987) #14/15, Adventures of Superman (1987) #437

Rilegatura: Brossurato

• Lois Lane e Lana Lang a Smallville!

• Millennium: Superman e Lanterna Verde ai confini dell’Universo!

• Ali minacciose su Metropolis …

• “Appuntamento con un eroe”, un articolo di Lois Lane!

Le uscite Panini DC Comics del 17 Febbraio 2022: i volumi

Batman: Bruce Wayne Fuggitivo 1

DC Evergreen

35,00 €

Autori: Ed Brubaker, Greg Rucka, Sean Phillips, Scott McDaniel, AA.VV.

Data di uscita: 17 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 376

Formato: 17X26

Contiene: Batman (1940) #600/604, Batman: Gotham Knights (2000) #27, #28/29 (I), Birds of Prey (1999) #41, #43, Detective Comics (1938) #768/770 (I), Batgirl (2000) #27, Nightwing (1996) #68/69

Rilegatura: Cartonato

• La storica saga cominciata sulle pagine Batman: Bruce Wayne assassino? Continua qui!

• Dopo essere stato incriminato per l’omicidio di Vesper Fairchild, Bruce Wayne è evaso di prigione, dando il via a una caccia all’uomo in tutta Gotham City.

• Intanto, i membri della Bat-famiglia continuano a indagare per capire cosa sia realmente accaduto, ma ogni pista sembra puntare verso il loro mentore…

• I maestri del noir Ed Brubaker e Greg Rucka portano avanti l’intrigo che ha infiammato le serie del Cavaliere Oscuro agli inizi del millennio!

Catwoman di Ed Brubaker 2

La Lunga Discesa

DC Evergreen

37,00 €

Autori: Ed Brubaker, Steven Grant, Cameron Stewart, Javier Pulido, AA.VV.

Data di uscita: 17 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 408

Formato: 17X26

Contiene: Catwoman (2002) #10/24, Catwoman Secret Files and Origins (2002) #1

Rilegatura: Cartonato

• Continua la raccolta in volume delle storie di Ed Brubaker che hanno reinventato Catwoman per i lettori del nuovo millennio!

• Da qualche tempo, Selina Kyle è tornata nel quartiere in cui è cresciuta, l’East End di Gotham, ed è diventata una protettrice dei meno fortunati…

• …ma chi è lo spietato criminale che l’ha presa di mira?

• E cos’ha intenzione di fare a lei e a sua sorella?

JSA di Geoff Johns 2

Giustizia e Ingiustizia

DC Evergreen

38,00 €

Autori: Geoff Johns, David Goyer, Carlos Pacheco, Steve Sadowski, AA.VV.

Data di uscita: 17 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 432

Formato: 17X26

Contiene: Secret Origins of Super- Villains 80-Page Giant (1999) #1, JSA (1999) #16/25, JSA: Our Worlds at War (2001) #1, JLA/JSA Secret Files & Origins (2003) #1, JLA/JSA: Virtue and Vice

Rilegatura: Cartonato

• Prosegue la nuova edizione di uno dei cicli più acclamati di Geoff Johns!

• La JSA si è riformata da poco, ma le sue avventure potrebbero terminare molto presto!

• Il bizzarro Johnny Sorrow ha un folle piano per distruggere il gruppo di eroi, e nemmeno il ritorno di Hawkman potrebbe bastare!

• Inoltre: uno storico team-up con la JLA!

Batman: Una Morte in Famiglia

DC Deluxe

31,00 €

Autori: George Pérez, Jim Starlin, Marv Wolfman, Jim Aparo

Data di uscita: 17 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 280

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Batman (1940) #426/429, #440/442, The New Titans (1985) #60/61

Rilegatura: Cartonato

• Nel 1988 i lettori di Batman vennero chiamati a compiere una scelta terribile: Robin doveva vivere o morire?

• Alla ricerca delle proprie origini, Jason Todd si trova in Medio Oriente, dove incrocia il cammino di Joker!

• Il giovane Tim Drake ha scoperto l’identità di Batman, Robin e Nightwing e sembra deciso a presentarsi ai residenti di Villa Wayne.

• Raccolte in un unico volume, le celebri saghe che hanno ridefinito il personaggio di Robin per i decenni a venire.

Superman 7

Bizarroverso

DC Rebirth Collection

20,00 €

Autori: Peter Tomasi, Patrick Gleason, Doug Mahnke, Scott Godlewski

Data di uscita: 17 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 168

Formato: 17X26

Contiene: Superman (2016) #42/45, Superman Special (2018) #1

Rilegatura: Cartonato

• Superboy incontra il suo opposto, il figlio del più pittoresco rivale dell’Uomo d’Acciaio: Bizarro!

• Boyzarro renderà la vita di Jon Kent ancora più strana, innescando una battaglia tra due mondi!

• Inoltre, l’ultima giornata dei Kent nella contea di Hamilton e il ritorno sull’Isola dei Dinosauri!

• La straordinaria saga di Superman di Peter J. Tomasi e Patrick Gleason si conclude con un volume esplosivo!

DMZ 5

La Guerra Invisibile

DC Black Label Hits

15,00 €

Autori: Riccardo Burchielli, Brian Wood, Danijel Zezelj, Nathan Fox

Data di uscita: 17 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 152

Formato: 17X26

Contiene: DMZ (2005) #23/28

Rilegatura: Brossurato

• Continua la serie capolavoro di Brian Wood e Riccardo Burchielli, che diventerà presto una serie TV con Rosario Dawson.

• Nella New York stravolta dalla guerra civile è facile perdere di vista le storie tragiche delle persone comuni.

• Come ha fatto Wilson a diventare il capo di Chinatown? Cos’è successo ad Amina dopo gli eventi dello scorso volume?

• Sei storie che vi spezzeranno il cuore, per un volume essenziale nella serie di DMZ.

Black Orchid

DC Black Label Library

21,00 €

Autori: Neil Gaiman, Dave McKean

Data di uscita: 17 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 176

Formato: 17X26

Contiene: Black Orchid (1988) #1/3

Rilegatura: Cartonato

• Neil Gaiman è noto per aver creato l’immortale capolavoro Sandman…

• …ma pochi anni prima, insieme al suo storico collaboratore Dave McKean, realizzò la miniserie Black Orchid.

• Susan Linden è stata brutalmente assassinata ed è pronta a vendicare il suo stesso omicidio. Ha infatti subito un’incredibile metamorfosi e si è trasformata in un ibrido fra essere umano e vegetale.

• Sarà pronta al destino che la attende? Dove la condurrà il suo doloroso percorso di accettazione e conoscenza di sé?