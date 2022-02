Tutte le uscite Marvel, Panini Comics e Disney della settimana del 24 febbraio, direttamente dal sito Panini; le novità della casa editrice.

Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le prossime uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 24 febbraio direttamente dal sito Panini.

Le uscite Marvel del 24 febbraio 2022

Amazing Spider-Man 80

Spider-Man 789

Maggiori Informazioni

Autori: Kelly Thompson, Zeb Wells, Patrick Gleason, Sara Pichelli

Data di uscita: 24 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Amazing Spider-Man (2021) #76/77

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

5,00 €

Secondo capitolo di Beyond, e Peter Parker è già… in fin di vita?!

La Beyond Corporation ha tuttavia uno Spidey di riserva, ed è un clone!

Cosa c’entrano in tutto questo la dottoressa Kafka e le Figlie del Drago?

Inoltre, direttamente dalle pagine di Hulk… gli U-Foes!

X-Men: Il Processo di Magneto 4

Autori: Leah Williams, David Messina, Steve Orlando, Lucas Werneck, AA.VV.

Data di uscita: 24 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 17X26

Contiene: X-Men: The Trial of Magneto (2021) #4, Marvel’s Voices: Pride (2021) #1 (XIII)

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828710523

3,00 €

Penultimo appuntamento con la miniserie che ridefinisce Magneto e Scarlet!

A questo punto la domanda che tutti si pongono è… Wanda Maximoff è davvero morta?

E se sì, chi l’ha uccisa? E chi sta inviando mostri indistruttibili contro Krakoa?

In appendice, una storia di Daken con l’esordio di un nuovo personaggio.

New Mutants 20

Autori: Rod Reis, Vita Ayala

Data di uscita: 24 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 17X26

Contiene: New Mutants (2019) #23

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828709695

3,00 €

Magik, Dani, Warpath e il resto della squadra si rende conto che, forse, mettere alle strette Amahl Farouk non è stata la più saggia delle mosse!

Sopravvivranno alla morsa del Re delle Ombre?

O toccherà ad Anole, Cosmar, No-Girl, Rain Boy e Scout tirarli fuori dai guai?

Dopo questo numero i New Mutants non saranno più gli stessi!

Marvel Integrale: Spider-Man di J.M. DeMatteis 13

Autori: J.M. DeMatteis, Sal Buscema

Data di uscita: 24 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 96

Formato: 16X21

Contiene: Spectacular Spider-Man (1976) #195/197

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

Il prodotto è consegnabile nei seguenti paesi: Italia, San Marino

Spedito da: Magazzino fumetti, libri e riviste

4,90 €

Si conclude La morte di Vermin, con il ritorno del Barone Zemo!

Comincia qui una trilogia con gli originali X-Men e… il Professor Power!

E se pensavate che quest’ultimo fosse un peso piuma, preparatevi a ricredervi!

Un altro colpo magistrale della premiata coppia di autori di Il bambino dentro!

Captain Marvel 26

Autori: Kelly Thompson, Sergio Fernandez Davila

Data di uscita: 24 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene:

Captain Marvel (2019) #33/34

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

5,00 €

Tutti gli eroi che hanno avuto la parola “Marvel” nel nome di battaglia sono sotto attacco!

Prima è toccato a Carol Danvers, e ora nel centro del mirino c’è la più giovane di tutti: Ms. Marvel!

Riuscirà Capitan Marvel a salvare Kamala Khan prima che sia troppo tardi?

E, soprattutto, quali sono le vere intenzioni del malvagio Vox Supremo?

Savage Avengers 27

Autori: Patrick Zircher, Gerry Duggan

Data di uscita: 24 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Savage Avengers (2019) #26

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

L’ultimo dei Savage Avengers!

Kulan Gath ha fatto piazza pulita di tutti i suoi nemici… tranne uno!

Non si tratta però solo – si fa per dire… – di sconfiggere un avversario quasi onnipotente, ma di cambiare la storia.

Il dado è tratto, il più disperato dei piani è stato messo in moto. Basterà per salvare la Terra?

Le uscite Panini Comics del 24 febbraio 2022

Nomen Omen Omnia

Autori: Marco B. Bucci, Jacopo Camagni

Data di uscita: 24 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 448

Formato: 17X26

Contiene: Nomen Omen voll. 1/3, Nomen Omen: Capitolo zero, Nomen Omen: Interludio, Nomen Omen: Post Mortem

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828706137

39,00 €

L’edizione definitiva della saga urban fantasy che ha stregato il mondo! Impreziosito da una copertina ultra-pop, questo volume contiene non solo i tre capitoli principali di Nomen Omen, ma anche le side-story presenti nei tre introvabili albetti speciali. E non è finita qui: l’avventura di Becky Kumar viene presentata nella versione estesa, apparsa sugli albi americani editi da Image Comics. Un vero e proprio creator’s cut con oltre venti pagine inedite in Italia che garantisce un’esperienza di lettura tutta nuova anche ai fan di vecchia data. Completa il tomo la gallery con tutte le cover dell’edizione americana realizzate da alcuni dei più grandi disegnatori del mondo, tra cui Olivier Coipel, Sara Pichelli, Brandon Graham, Matteo Scalera, David Lopez, Mahmud Asrar e Mirka Andolfo.

Star Wars 12

Ribelli e Banditi

Star Wars Collection

Autori: Phil Noto, Greg Pak

Data di uscita: 3 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 112

Formato: 17X26

Contiene: Star Wars (2015) #68/72

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828711865

13,00 €

Darth Vader a caccia di Luke Skywalker! Con migliaia di droidi sonda inviati ai quattro angoli della galassia, l’Impero intende stanare l’Alleanza Ribelle. Toccherà a Chewbacca e C-3PO sviare i droni imperiali attirandoli verso un pianeta abbandonato che si rivelerà essere la casa di una misteriosa civiltà. E tutto mentre Luke incontra un’umana sensibile alla Forza che potrebbe diventare la sua nuova mentore…

Asterix e gli Allori di Cesare

Asterix Collection 21

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

Data di uscita: 24 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 21.8X28.7

Contiene: Les Lauriers de César

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

6,90 €

Ahh… che c’è di meglio un bel ragù lasciato cuocere a fuoco lento con le foglie di alloro? Solo un bel ragù lasciato cuocere a fuoco lento con le foglie di alloro… della corona di Cesare! Uno spassosissimo episodio in cui Asterix e Obelix ne vedranno di cotte… e di crude!

Tomb Raider: Ricettario e Guida di Viaggio Ufficiale

Autori: Tara Theoharis, Sebastian Haley, Meagan Marie

Data di uscita: 24 feb 2022

Tipo prodotto: Libri

Pagine: 144

Formato: 20.5X25.5

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828708438

29,00 €

Un entusiasmante e delizioso libro di cucina basato sulla storia culturale dei tanti luoghi che Lara Croft ha visitato nel corso dei suoi 25 anni di avventure… per portare quei sapori a casa vostra! Questo ricettario include oltre 50 ricette che spaziano dal Perù al Giappone, dall’Egitto alla Repubblica Ceca. Unitevi a Lara per un viaggio attorno al mondo per tutti i gusti!

Le uscite Panini Disney dal 24 febbraio al 2 marzo 2022

Wizards of Mickey – Scontro di Titani!

Topolino Fuoriserie 7

Autori: Lorenzo Pastrovicchio, Luca Barbieri

Data di uscita: 24 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 20.5X28

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

9,90 €

L’ultimo, emozionante capitolo della saga di Forbidden Kingdom! Per gli Wizards of Mickey è giunto il momento della battaglia finale… Tutti hanno un buon motivo per combattere: la discordia è tornata sull’onda di segreti, tradimenti e vendette, e ognuno pensa di essere nel giusto. Per affrontare la terrificante minaccia che incombe sul mondo e riportare equilibrio e pace, Topolino e la sua magica squadra dovranno capire il reale significato della profezia di Nibiru…

Topi & Dollari

Con Topodollaro di Macchianera

Disney Mix 15

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 25 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 96

Formato: 14X18.6

Contiene: Con Topodollaro di Macchianera

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

4,50 €

Un volume con Topolino protagonista, affiancato da Gambadilegno e da tutti quei comprimari che più dimostrano “interesse” per i dollari cittadini. Truffatori, ladri e rapine nella bella Topolino e i gangster, disegnata dal Maestro Sandro Dossi e pubblicata per la prima volta nel marzo del 1987. Nel volume anche Gambadilegno e la rapina a ogni costo, con una vacanza movimentata da una partita a “guardie e ladri”.

Topo-Noir – Tito Faraci 3

Disney Special Events 29

Autori: Tito Faraci, Giorgio Cavazzano, Giada Perissinotto

Data di uscita: 28 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 14.5X19.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

6,00 €

Il terzo volume completa la raccolta e il cofanetto dedicato alle storie noir ma “evergreen” di Tito Faraci: tra le avventure che vedono nuovamente in primo piano Manetta e Rocke Sassi, oltre naturalmente a Topolino, in apertura troviamo Topolino… sulla scena del crimine, disegnata da Giorgio Cavazzano, parodia delle serie che si basano sull’apporto della “scientifica” nelle indagini; in chiusura abbiamo invece Topolino, Manetta… una non troppo semplice somiglianza, disegnata da Giada Perissinotto e basata su uno spassoso equivoco.

Il Manuale delle Giovani Marmotte 22

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 28 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 144

Formato: 14.5X19.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

4,90 €

Una grande storia nella natura con Le G.M. e l’avventura nella savana, scritta da François Corteggiani per i disegni di Marco Palazzi, per passare alla super tecnologia di Le GM e la fattoria del 3000, ancora dalla penna di Corteggiani per la matita di Emilio Catellani. A seguire, due grandi classici: quello di Carl Barks rivisitato da Daan Jippes, Le Giovani Marmotte e il fantomatico sabotatore, e quello degli anni 70 scritto da Jerry Siegel e disegnato da Luciano Gatto, Le Giovani Marmotte e il mistero della medaglia! Infine, due storie inedite e tanti articoli e servizi dedicati alla natura!

Almanacco Topolino 6

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 28 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 128

Formato: 17.8X24

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

4,90 €

In sintonia con il suo mese di uscita, Paperino apre e chiude l’albo con una gelida gita sulla neve (per i testi di Rodolfo Cimino e i disegni di Giorgio Cavazzano) e incontrando suo malgrado due truffatori di taglio fiabesco, che rinfocolano (su soggetto di Guido Martina) le già tristi conseguenze del “febbraio ingannatore”. Fra le nuove storie, due capitoli inediti della Saga del giovane Paperone scritta e disegnata da Kari Korhonen: Su nel cielo! e Finale di partita. Con i disegni di Fabrizio Petrossi ritroviamo Eta Beta e le meraviglie della sua “tasca dei miracoli”, mentre la fattucchiera Amelia si autocostruisce un “fidanzato perfetto” a colpi di magia. Oltre alle nuove gag delle bionde nipotine di Paperina, Ely, Evy ed Emy, e a un flashback fotografico sulla giovanissima Della, sorella di Paperino, si annuncia il ritorno di Josè Carioca, che si stabilisce a Paperopoli combinando non pochi guai. Carl Barks, inoltre, è presente con la sua unica storia con Mickey Mouse, Topolino e il mistero del cappellino rosso, e con l’ormai consueto fumetto in lingua inglese, questa volta dedicato a Zio Paperone.

Paperino 501

+ Topodollaro di Tip&Tap

Paperino 501

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 28 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 14X19.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

3,50 €