Star Trek Discovery: la data dei nuovi episodi della quarta stagione

È arrivato il momento di riprendere il viaggio. Da venerdì 11 febbraio alle 21.00 sul canale Pluto TV Sci-Fi vanno in onda in prima tv i nuovi episodi della quarta stagione di Star Trek Discovery. Un episodio a settimana, disponibile anche ogni sabato e domenica, sempre alle 21.00 in contemporanea con gli Usa dove va in onda su Paramount+ (in arrivo entro fine anno in Italia all’interno di Sky).

E per chi volesse fare un ripasso, da lunedì 7 febbraio, sempre sul canale Sci-Fi sarà possibile rivedere a rotazione i primi sette episodi della quarta stagione fino alla premiere del nuovo episodio.

Gli effetti speciali, le belle storie “senza tempo” che hanno la capacità di raccontare un futuro positivo, sorprendente ma allo stesso tempo credibile e realistico, l’azione, sono solo alcuni degli ingredienti che continuano a contribuire al successo di Star Trek, una saga che non sembra passare mai di moda. Infatti, non sono da meno i personaggi più iconici della serie. Il più amato di sempre è senza dubbio Spock, in particolare nell’indimenticabile interpretazione di Leonard Nimoy. Sia lui, sia i principali personaggi della serie, sono riconosciuti per essere portatori di tratti di personalità fortemente positivi e aspirazionali come il coraggio, l’intelligenza, l’eroismo, la realtà e l’onore.

Star Trek Discovery e Pluto TV: i dettagli

Nelle prime tre stagioni, Star Trek Discovery è stata disponibile su Netflix per poi passare a Pluto TV dopo un cambio di distribuzione per l’Europa.

Un appuntamento imperdibile su Pluto TV – il servizio di streaming televisivo gratuito di ViacomCBS – per tutti gli appassionati dell’amato spin-off della saga fantascientifica che, a livello globale raggiunge un awareness dell’85%. È lo stesso genere Sci-Fi che, sempre a livello internazionale, è così amato e piace così tanto, da essere alle spalle solo del Comedy, Azione/Avventura e Thriller.

Sul canale Pluto TV Sci-Fi gli spettatori potranno esplorare i confini più remoti dello spazio, affrontare le creature più malvage, viaggiare nel tempo e vivere tante fantastiche avventure. Un canale che è una vera e propria navicella spaziale, per intraprendere un viaggio tra i migliori film e serie tv di fantascienza e fantasy, da una galassia all’altra, 24 ore su 24.