Le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 10 febbraio: le novità

Tutte le uscite Marvel, Panini Comics e Disney della settimana del 10 febbraio, direttamente dal sito Panini; le novità della casa editrice.

Le uscite Marvel, Panini e Disney del 10 febbraio 2022

Le uscite Panini Marvel del 10 febbraio 2022

Thor 19

Thor 272

Data di uscita: 10 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Thor (2020) #19

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

…il Dio dei Martelli!

Thor ha smarrito Mjolnir…

…e nemmeno la vista di Lady Sif riesce a scoprire dove si trova.

Per localizzarlo, il Tonante si deve rivolgere all’ultima persona a cui vorrebbe chiedere aiuto: Odino!

Wolverine: Arma X

Marvel Must Have

Autori: Barry Windsor-Smith

Data di uscita: 10 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 152

Formato: 17X26

Contiene: Marvel Comics Presents (1988) #72/84

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828709640

15,00 €

Wolverine ha rappresentato molte cose per altrettante persone, ma per qualcuno era solo un’arma… e le armi possono uccidere!

Il passato dell’uomo noto come Logan è pieno di misteri, e quello più tragico sta per venire alla luce.

La risposta alla domanda che i fan si sono posti per anni: chi ha ricoperto di adamantio lo scheletro di Wolverine?

Il mutante artigliato come non lo avevate mai visto, in una delle storie Marvel non soltanto più importanti, ma anche più drammatiche di sempre, frutto del genio di un maestro dei comics come Barry Windsor-Smith.

Iron Man 15

Iron Man 104

Autori: Christopher Cantwell, Ibraim Roberson

Data di uscita: 10 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Iron Man (2020) #15

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

Iron Man scatenato!

Ora il Vendicatore d’oro è dotato del potere cosmico… proprio come Korvac!

E quando due esseri capaci quasi di ogni cosa si scontrano, a rischio c’è l’equilibrio dell’intero universo.

Come possono dei semplici umani fermarli e sperare di salvare Tony Stark?

Marvel Integrale – Gli Incredibili X-Men 38

Marvel Integrale

Autori: Louise Simonson, June Brigman, Chris Claremont, John Romita Jr

Data di uscita: 10 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 96

Formato: 16X21

Contiene: Uncanny X-Men (1963) #194/196, Power Pack (1984) #12

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

4,90 €

Nimrod si rivela! Il debutto sul campo dell’attuale nemesi mutante nelle classiche storie di Chris Claremont e John Romita Jr…

…ed è così potente da tenere testa al Fenomeno!

Gli X-Men al fianco dei giovani eroi del Power Pack!

Inoltre, una storia inedita in Italia con i mutanti e la famiglia Power!

Hulk 1

Variant Cover

Autori: Ryan Ottley, Donny Cates

Data di uscita: 10 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 40

Formato: 17X26

Contiene: Hulk (2021) #1

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828710653

7,00 €

Non più immortale! Donny Cates e Ryan Ottley inaugurano una nuova, straordinaria epoca per Hulk!

La rabbia incontrollabile del Gigante di Giada ha raggiunto nuovi livelli…

…e nessuno, Avengers compresi, è in grado di placarla!

Ma è davvero Hulk il mostro di cui avere paura?

Marvel: The End

Marvel Collection

Autori: Kelly Thompson, Joe Kelly, Adam Warren, Erik Larsen, AA.VV.

Data di uscita: 10 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 200

Formato: 17X26

Contiene: Venom: The End (2020) #1, Captain America: The End (2020) #1, Captain Marvel: The End (2020) #1, Miles Morales Spider-Man: The End (2020) #1, Deadpool: The End (2020) #1, Doctor Strange: The End (2020) #1

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828710325

24,00 €

La sensazionale raccolta dei sei speciali The End usciti nel 2020!

Assistete con noi all’ultima avventura di alcuni dei super eroi Marvel più celebri!

La fine di Miles Morales! Venom! Deadpool!

Con la partecipazione di Capitan Marvel, Doctor Strange e Capitan America!

Amazing Spider-Man 8

Terrori e Minacce

Marvel Collection

Autori: Ryan Ottley, Francesco Mobili, Nick Spencer, Iban Coello

Data di uscita: 10 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 17X26

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #37/43

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828709602

19,00 €

Spider-Man non può essere in quattro luoghi contemporaneamente… giusto?

La vita di Peter Parker è complicata come al solito, ma forse la scienza può facilitare le cose.

L’Arrampicamuri sarà ospite del podcast di J. Jonah Jameson (!) e farà un giro al casinò gestito da Chance…

…mentre Boomerang trama qualcosa che ha a che fare con il sindaco Kingpin!

Fantastici Quattro 39

Fantastici Quattro 424

Autori: Dan Slott, Francesco Manna

Data di uscita: 10 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Fantastic Four (2018) #38

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

Wizard e i Terribili Quattro minacciano i Fantastici Quattro sia fuori che dentro l’aula di giustizia! È ora di chiamare una certa eroina verde…

…l’avvocatessa più famosa al mondo: la sensazionale She-Hulk!

Un nuovo, importante sviluppo per un membro della famiglia Richards!

E tanti, tanti ospiti d’onore!

Gli Stati Uniti di Capitan America 5

Capitan America 143

Autori: Christopher Cantwell, Dale Eaglesham

Data di uscita: 10 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 40

Formato: 17X26

Contiene: United States of Captain America (2021) #5

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

5,00 €

La Sentinella della Libertà conclude il suo viaggio nel cuore degli U.S.A.!

I ladri dello scudo hanno liberato un temibile criminale, e servirà l’aiuto di tutti per riacciuffarlo.

Una battaglia epica in cui scendono in campo i Capitani America di ogni tempo, uniti perché il mitico oggetto non sia usato per scopi nefasti.

Il gran finale della saga!

Avengers 40

Avengers 144

Autori: Aaron Kuder, Javier Garrón, Carlos Pacheco, Jason Aaron, AA.VV.

Data di uscita: 10 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 96

Formato: 17X26

Contiene: Avengers (2018) #50

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

7,90 €

Il 750° numero originale di Avengers!

Un albo celebrativo con la conclusione di World War She-Hulk!

La verità sugli Avengers della preistoria! E il debutto dei Signori del Male del multiverso!

Inoltre, una storia breve di Thor firmata Christopher Ruocchio e Steve McNiven!

Doctor Strange e gli Stregoni Supremi: Fuori dal Tempo

Marvel Deluxe

Autori: Robbie Thompson, Javier Rodriguez

Data di uscita: 10 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 288

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Doctor Strange and the Sorcerers Supreme (2016) #1/12, Doctor Strange (2015) Annual #1

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828710301

31,00 €

Doctor Strange riunisce gli Stregoni Supremi del passato, del presente e del futuro per tentare di evitare il disastro.

Un’antica minaccia rischia di disfare il tessuto della realtà, e un solo Maestro delle Arti

Mistiche potrebbe non essere sufficiente a fermarla.

Con Merlino, l’Antico, Wiccan e… il Dimenticato?

La serie completa per la prima volta raccolta in un unico volume!

Champions 2

Killer App

Autori: Luciano Vecchio, Danny Lore

Data di uscita: 10 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 112

Formato: 17X26

Contiene: Champions (2020) #6/10

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828707288

13,00 €

Il ritorno dei Champions!

E stavolta dovranno affrontare… un social network?!

Ms. Marvel, Miles Morales, Nova e gli altri sfidano la multinazionale Roxxon… con la più insolita delle strategie!

Un volume autoconclusivo che cambierà la sorte dei più giovani eroi dell’Universo Marvel!

Venom 1

Venom 59

Autori: Bryan Hitch, Al Ewing, Ram V

Data di uscita: 10 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Venom (2021) #1

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828710677

7,00 €

Un team creativo tutto britannico per il nuovo inizio di Venom!

Con la caduta di Knull, Eddie Brock è il nuovo Re in Nero cosmico!

Un essere onnipotente… sempre che non ci sia qualcuno più potente di lui!

Questo significa che il nuovo V-Man è… Dylan Brock!

Amazing Spider-man 79

Spider-Man 788

Autori: Kelly Thompson, Travel Foreman, Zeb Wells, Patrick Gleason, AA.VV.

Data di uscita: 10 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Amazing Spider-Man (2021) #75

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828710660

7,00 €

È un nuovo inizio per il quindicinale ragnesco, con il ritorno di… Ben Reilly!

Nuovi autori! Un nuovo cast di comprimari! E… un nuovo Spider-Man?!

Comincia qui la saga Beyond che sta facendo impazzire i lettori d’oltreoceano!

In appendice, due storie brevi con le Figlie del Drago e la dottoressa Kafka!

Spider-Woman 3

Ritorno alle Origini

Marvel Collection

Autori: Pere Pérez, Karla Pacheco

Data di uscita: 10 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 136

Formato: 17X26

Contiene: Spider-Woman (2020) #11/16

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828710424

17,00 €

Jessica Drew è stata spinta oltre i propri limiti ed è sopravvissuta… e ora vuole far vedere al mondo chi sia veramente Spider-Woman!

E tra criminali armati di spada, mercenari e avversari di ogni sorta, sta per trovare pane per i suoi denti.

La Donna Ragno ha qualcosa che tutti sembrano volere, ma di che cosa si tratta? E che conseguenze avrà tutto questo per lei e per la sua famiglia?

Non volete perdervi l’avventura più incredibile di Spider-Woman!

Fantastici Quattro 13

Marvel Masterworks

Autori: Roy Thomas, Gerry Conway, John Buscema

Data di uscita: 10 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 288

Formato: 17X26

Contiene: Fantastic Four (1961) #129/141

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

ISBN: 9788828705642

25,00 €

È davvero la fine per la Prima Famiglia Marvel?

Per far fronte a una situazione disperata, Reed Richards dovrà prendere la più difficile delle decisioni… costi quel che costi.Prima, però, il Quartetto dovrà affrontare minacce del calibro dei Terribili Quattro, di Dragon Man e di Maximus.

Inoltre, l’evento che tutti aspettavate: lo scontro tra la Cosa e Thundra!

I Grandi Tesori Marvel: Nick Fury, Agente dello S.H.I.E.L.D.

Chi È Skorpio?

Autori: Frank Springer, Roy Thomas, Jim Steranko

Data di uscita: 10 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 120

Formato: 25.5X35.5

Contiene: Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. (1968) #1/5

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

ISBN: 9788828705116

23,00 €

La pop art a fumetti di Jim Steranko… in formato gigante!

Nel 1968, la Marvel diede carta bianca al visionario artista per reinventare Nick Fury con una nuova serie.

Il risultato è un tripudio di idee moderne, soluzioni grafiche incredibili e omaggi all’arte in ogni sua forma!

Un volume che non può mancare negli scaffali di ogni vero appassionato di comics!

L’Uomo Cosa

Marvel Omnibus

Autori: Mike Ploog, Val Mayerik, Chris Claremont, Steve Gerber, AA.VV.

Data di uscita: 10 feb 2022

Tipo prodotto: Libri

Pagine: 1192

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Savage Tales (1971) #1, Astonishing Tales (1970) #12/13, Fear (1970) #10/19, Man-Thing (1974) #1/22, Monsters Unleashed (1973) #5, #8/9, Giant-Size Man-Thing (1974) #1/5, Incredible Hulk (1968) #197/198, Rampaging Hulk (1977) #7, Marvel Team-Up (19

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

ISBN: 9788828704065

89,00 €

Qualunque cosa conosca la paura… brucia al tocco dell’Uomo Cosa!

Un tempo uno scienziato e ora in parte pianta, l’Uomo Cosa è il guardiano del nesso della realtà situato nel cuore delle Everglades, in Florida.

Empatico per natura e nemico giurato del male, è un essere unico in tutto l’universo, destinato purtroppo a incutere il terrore anche in chi vuole proteggere e protagonista di avventure incredibili ai confini del tempo, dello spazio e dell’animo umano.

Per la prima volta in un unico, imperdibile volume tutte le avventure degli anni 70 di uno dei personaggi horror più celebri della Marvel. Una pietra miliare imperdibile!

Le uscite Panini Comics del 10 febbraio 2022

Asterix e il Regno degli Dei

Asterix Collection 20

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

Data di uscita: 10 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 21.8X28.7

Contiene: Le Domain des dieux

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

6,90 €

Se non puoi sconfiggerli, unisciti a loro! Questo il pensiero di Cesare che, stremato dalla strenua resistenza dei nostri irriducibili Galli, decide di costruire una città romana attorno al loro villaggio, sperando che con il tempo assorbano gli usi e i costumi della Città Eterna. Ma non tutto va come previsto! Da questo volume è stato tratto un lungometraggio d’animazione.

Redemption: L’Ultima Speranza

Autori: Christa Faust, Mike Deodato Jr.

Data di uscita: 10 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 128

Formato: 17X26

Contiene: Redemption (2021) #1/5

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828710769

16,00 €

La cittadina di Redemption è governata da un despota che ne controlla la risorsa più preziosa: l’acqua. Quando la madre di Rose Obregon viene imprigionata, la giovane chiede aiuto alla leggendaria pistolera Cat Tanner, per scoprire che si è ritirata e non intende farsi coinvolgere. Il fato, però, non potrebbe essere più in disaccordo… Un avvincente e originale western post-apocalittico firmato dalla romanziera Christa Faust e dalla matita del fuoriclasse Mike Deodato Jr.!

Die – (Di)partite 4

Sanguinare

Autori: Stéphanie Hans, Kieron Gillen

Data di uscita: 10 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 17X26

Contiene: Die (2018) #16/20

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828710745

19,00 €

L’acclamata saga dark fantasy firmata da Kieron Gillen (Eternals) e Stéphanie Hans ( Journey Into Mystery) giunge alla sua drammatica conclusione! E venne il tempo dei draghi, perché i giocatori reali nel mondo di Die saranno costretti a farsi largo in un dungeon. Non c’è salvezza, solo una discesa nell’oscurità…

Dhakajaar 1

Autori: Helios Pu, Federica Croci, Matteo Casali

Data di uscita: 10 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 144

Formato: 17X26

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828706151

16,00 €

Là dove un tempo volavano i potenti Dhaka, flagello delle Terre Antiche, oggi sorgono i cinque regni Hurohann, dominati dalle leggi dall’avidità e privi della loro magia primordiale. Il primo capitolo di una saga fantasy unica nel suo genere e pensata, per la prima volta al mondo, per essere al contempo un racconto avvincente e un gioco di ruolo innovativo, sviluppato in collaborazione con Need Games e illustrato sapientemente da Francesco Biagini!

Le uscite Panini Disney dal 10 al 16 febbraio 2022

Speciale 313

Data di uscita: 10 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 96

Formato: 14X18.6

Contiene: la mitica 313 di Paperino

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

10,90 €

La mitica 313, l’auto di Paperino, viene celebrata in un albo speciale, in cui la rivediamo in tante storie incentrate proprio sul rapporto tra Paperino e la sua quattro ruote. C’è Sempre a terra, Paperino?, di Fabio Michelini Franco Valussi, dove si affronteranno tutti i problemi del proprietario di una vecchia automobile, e Paperino e il motore… allegro, scritta da Rodolfo Cimino e disegnata da Giorgio Cavazzano. Grandi risate per avventure speciali, dove la celebre decappottabile si mostra quasi come un personaggio a sé.

IN ALLEGATO LA MITICA 313 DI PAPERINO!

Trema…Topolino!

+ Topodollaro di Pippo

I Classici Disney 17

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 10 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 14X18.6

Contiene: + Topodollaro di Pippo

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

4,50 €

È arrivata l’ora X! I più implacabili nemici di Topolino si sono riuniti e hanno elaborato il piano definitivo per liberarsi del loro avversario di sempre e avere campo libero per le loro imprese criminali. Ma… andrà davvero così? Fausto Vitaliano seleziona alcune memorabili storie come Topolino e il magnifico Doppioscherzo e Topolino e il settimo corvo e firma la storia inedita di raccordo, per un Classico d’autore che vi terrà con il fiato sospeso fino all’ultima vignetta!

Metal Edition – Cofanetto Completo

Disney Grandi Autori 91

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 10 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 0

Formato: 0X0

Contiene: Metal Edition 1-4

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

37,90 €

Cofanetto + 3 Volumi Turconi/Radice

Cofanetto + Ducks on the Road, Orgoglio e Pregiudizio e L’Isola del Tesoro

Disney Deluxe 33

Autori: Teresa Radice, Stefano Turconi

Data di uscita: 10 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 0

Formato: 0X0

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788891283986

50,70 €

Finalmente riunite in un prezioso cofanetto tre avventure affascinanti scritte dalla coppia Teresa Radice e Stefano Turconi, una sceneggiatrice e un disegnatore capaci di unire al meglio letteratura, ricostruzione di epoche storiche con grande ricchezza di dettagli e ritmo della narrazione a fumetti: Ducks on the Road, Orgoglio e Pregiudizio e L’Isola del Tesoro. I volumi sono impreziositi da bozzetti della ambientazioni e studi dei personaggi. Disponibile anche la versione del cofanetto con volume singolo Orgoglio e Pregiudizio con cover inedita.

Tops Stories 1

Autori: Massimo De Vita, Giorgio Pezzin

Data di uscita: 11 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 136

Formato: 18X24

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

10,00 €

Una nuova collana dedicata alle grandi serie nate sulle pagine di Topolino, ora riproposte in formato cartonato. Si comincia con le indimenticabili Tops Stories, le avventure dell’antenato di Topolino impegnato a indagare su alcuni grandi enigmi dell’umanità: un irresistibile mix di storia, mitologia e mistero che rende questa serie una delle più amate di sempre. Nella nuova riproposta, il Maestro Giorgio Pezzin, ideatore del personaggio e autore di tutte le storie, aprirà i suoi archivi per arricchire i volumi di curiosità e retroscena inediti sulle avventure di De Tops, regalando anche ai lettori l’emozione di sentirsi archeologhi alla scoperta di affascinanti segreti!

Zio Paperone 44

+ Topodollaro di Pluto!

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 15 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 14X19.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

3,50 €

Tra avventure mai viste in cui i Bassotti danno il meglio, come in Perfetti Criminali, e storie superstar come Venezia e i tesori De’ Paperoni scritta da Romano Scarpa, ci sarà da godersi ogni pagina di questo numero. Continua la narrazione della conquista della fortuna di Zio Paperone con Il mio diciottesimo milione, a cui si aggiunge una fantasiosa avventura che si tinge di sorpresa in Zio Paperone e la leggenda delle foglie dorate.

I Grandi Classici Disney 74

+ Topodollaro di Eta Beta

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 15 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 240

Formato: 14.5X19.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

4,90 €