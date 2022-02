Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere – le immagini dei protagonisti… ma solo delle mani!

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere arriverà su Prime Video il 2 settembre, ma è già stato rilasciato il primo set di character poster dei personaggi, anche se con una sorpresa: non ci sono immagini dei volti dei protagonisti, bensì i primi piani delle loro mani.

Sono ben 23 le immagini relative ai vari protagonisti della serie, e tutte sono focalizzate esclusivamente sulle mani, con vari accessori e particolari che offrono vari indizi sui personaggi che incontreremo nel corso de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere – Le mani dei protagonisti

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è ambientata nella Seconda Era, il periodo di tempo in cui Sauron salì al potere e forgiò l’onnipotente Unico Anello, il motivo trainante dietro le vicende dei romanzi di J.R.R. Tolkien e della trilogia di film di Peter Jackson.

All’annuncio del titolo ufficiale della serie gli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay quando è stato annunciato il titolo ufficiale della serie hanno dichiarato:

“Questo è un titolo che immaginiamo possa vivere sul dorso di un libro accanto agli altri classici di J.R.R. Tolkien. Gli Anelli del Potere unisce tutte le principali storie della Seconda Era della Terra di Mezzo: la forgiatura degli anelli, l’ascesa dell’Oscuro Signore Sauron, l’epica storia di Númenor e l’Ultima Alleanza di Elfi e Uomini. Fino ad ora, il pubblico ha visto solo sullo schermo la storia dell’Unico Anello, ma prima che ce ne fosse uno ce n’erano molti… e siamo entusiasti di condividere la storia epica di tutti loro”.

Amazon si è impegnata nella realizzazione in più stagioni di The Rings of Power nel 2017. L’allora responsabile della programmazione fiction di Amazon Studios Sharon Tal Yguado in quel momento disse:

“Il Signore degli Anelli è un fenomeno culturale che ha catturato l’immaginazione di generazioni di fan attraverso la letteratura e il grande schermo. Siamo onorati di lavorare con Tolkien Estate and Trust, HarperCollins e New Line per questa entusiasmante collaborazione televisiva e siamo entusiasti di portare i fan de Il Signore degli Anelli in un nuovo epico viaggio nella Terra di Mezzo”.

Matt Galsor, rappresentante di Tolkien Estate and Trust e HarperCollins, ha aggiunto: