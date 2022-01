Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere – Primo teaser della serie Prime Video

L’annunciata serie di Prime Video su Il Signore degli Anelli ha finalmente un titolo ufficiale: Gli Anelli del Potere.

Attraverso un video in cui viene ricreata la forgiatura di uno dei famosi anelli al centro dei romanzi di J.R.R. Tolkien, Prime Video ha ufficializzato il titolo completo, ovvero Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, che implica una storia legata ad uno degli eventi più importanti nella storia della Terra di Mezzo.

Moltissimi elementi della serie sono stati realizzati artigianalmente e, allo stesso modo, Prime Video ha deciso di forgiarne fisicamente il titolo nella fonderia di un fabbro, versando il metallo fuso rovente in uno stampo di legno intagliato a mano con la forma delle lettere. Un processo catturato in slow motion per il video annuncio. Il logotitolo realizzato su misura è stato creato in metallo argentato con versi elfici incisi su ciascun carattere.

La serie drama in più stagioni sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in varie lingue in più di 240 Paesi e territori nel mondo da venerdì 2 settembre, con un nuovo episodio disponibile ogni settimana.

Gli showrunner J.D. Payne & Patrick McKay hanno dichiarato:

“Immaginiamo che questo titolo potrebbe essere sul dorso di un libro accanto agli altri classici di J.R.R. Tolkien. Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere unisce tutte le storie principali della Seconda Era della Terra di Mezzo: la forgiatura degli anelli, l’ascesa di Sauron l’Oscuro Signore, l’epica storia di Númenor e l’Ultima Alleanza tra gli Elfi e gli Uomini. Sino ad oggi, gli spettatori hanno visto sullo schermo solamente la storia dell’Unico Anello – ma prima che ce ne fosse uno, ce n’erano molti… e siamo entusiasti di condividere la loro epica storia”.

Opera letteraria di fama mondiale premiata con l’International Fantasy Award e il Prometheus Hall of Fame Award, nel 1999 Il Signore degli Anelli è stato eletto dai clienti Amazon come il libro preferito del millennio e nel 2003 come il romanzo più amato di tutti i tempi nel Regno Unito nello show di BBC The Big Read. I libri de Il Signore degli Anelli sono stati tradotti in oltre 38 lingue e hanno venduto più di 150 milioni di copie.