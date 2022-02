Tra le novità Edizioni BD J-Pop Manga di Febbraio 2022 troviamo il nuovo Under Ninja 1, dell’autore Kengo Hanazawa! Inoltre l’atteso Hanako-kun – I sette misteri dell’Accademia Kamome vol. 0, Neun 6.5 e i nuovi volumi Blue Period 9, Komi can’t communicate 15, Non tormentarmi, Nagatoro! 5, Miss Kobayashi’s Dragon Maid 3, My dress-up darling. Bisque Doll 2 e tanti altri.

Di seguito tutti i dettagli, come riportati dal comunicato stampa della casa editrice:

Le novità Edizioni BD J-Pop Manga di Febbraio 2022

2 febbraio

Il 2 febbraio prosegue l’avventura dell’ammazza goblin più spietato, Goblin Slayer 11 porta a conclusione la saga della montagna innevata con lo scontro decisivo con il Goblin Paladino.

Grande ritorno anche per Haganai 19, con il diciannovesimo volume si avvicina alla sua prossima conclusione. Continuano Buddha 2, Kemono Jihen 9, Shadows House 6.

9 febbraio

Il 9 febbraio arriva l’attesissimo volume 0 di Hanako kun – I sette misteri dell’Accademia Kamome, i tre capitoli che hanno dato origine al manga di successo di Aida Iro, accompagnati da una storia inedita dell’autrice, un volume imperdibile per tutti i fan della serie!

Sarà inoltre disponibile Canis 0 – Dear Mr Rain, l’opera boy’s love dell’esordiente Zakk: un giorno di pioggia, Kutsuna Satoru, un artigiano cappellaio, accoglie in casa un misterioso ragazzo, trovato svenuto in un vicolo. Quest’ultimo, Kashiba Ryou, è di origine giapponese ma cresciuto in America, dove si è guadagnato da vivere in modi non convenzionali. Assumendolo come assistente per un breve periodo, Satoru scopre inoltre che non solo Ryou è più giovane di quanto non sembri, ma che è venuto in Giappone “solo per morire”. Terminati i lavori, i due si salutano con malinconia e Satoru, una volta solo, capisce di essersi innamorato a prima vista del giovane vagabondo.

Il 9 febbraio torna l’attesissimo euromanga di Tony Valente, Radiant, con il suo adrenalinico volume 15. L’Inquisizione è circondata, i Domitor hanno preso in ostaggio il Re e i generali. Solo Seth con il suo gruppo può salvare la città di Bome.

Continuano anche Kasane 11, Rent a girlfriend 7, Violence Action 5.

16 febbraio

Da Setona Mizushiro, l’autrice de Il Gioco del Gatto e del topo, il 16 febbraio sarà disponibile Chocolatier – Cioccolata per un cuore spezzato! Sota, figlio di un fornaio e promettente allievo in una scuola di alta pasticceria, ha una relazione con Saeko, di cui è innamorato fin dai tempi del liceo, nonostante la grande differenza di classe sociale. Dato che Saeko è una vera appassionata di cioccolato, Sota cerca di affinare le sue abilità e, accecato dall’amore, ignora tutti gli evidenti segnali del tradimento. Almeno fino a quando, il giorno di San Valentino, Saeko chiude la loro relazione riconciliandosi con il suo ex-fidanzato, un importante uomo d’affari…

Il 16 febbraio arriva la nuova serie di Kengo Hanazawa, già creatore di I am a Hero (disponibile a marzo), Under Ninja 1! I ninja sono i migliori assassini del mondo, agiscono nell’oscurità, rapidi, invisibili e letali. Dopo la Seconda Guerra Mondiale si sono sempre più frammentati, disperdendosi per il Giappone. A oggi, 200.000 ninja si nascondono tra la gente comune, osservando la società in attesa di ordini dai vertici delle loro organizzazioni. Kuro Kumogakure, discendente del decaduto clan Kumogakure, è un neet di infima categoria, disoccupato e tremendamente annoiato. In attesa, oramai da anni, del suo primo incarico come ninja, viene improvvisamente chiamato all’opera dai suoi superiori.

Continuano anche Blue Period 9, Komi can’t communicate 15, Mission: Yozakura Family 4, My dress-up darling Bisque Doll 2, Non tormentarmi, Nagatoro! 5 e Showa 2.

23 febbraio

Il 23 febbraio sarà disponibile il box da collezione di Alma, opera di Shinji Mito di 4 volumi ambientata in un mondo post-apocalittico. Ray e Trice sopravvivono da soli in un mondo devastato, e i loro giorni passano senza che Ray, in quindici anni di vita, abbia mai incontrato un altro essere umano oltre a loro. Ogni giorno espandono la loro mappa del mondo che li circonda, chiedendosi fino a dove dovranno spingersi per trovare altra vita. Una mattina come tante altre, mentre Ray è in procinto di partire per la sua nuova esplorazione, appare una sconosciuta che cambierà per sempre la vita dei due ragazzi.

Si amplia anche la Osamushi Collection con il primo di tre volumi di Il mio Son Goku, la leggenda della scimmia dorata viene riprodotta per la prima volta in fumetto dal Dio del Manga, Osamu Tezuka.

Il 23 febbraio sarà in libreria, fumetteria e negli store online Yarichin Bitch Club 4! Il boy’s love più piccante di Ogeretsu Tanaka sarà disponibile in una versione regular e in una special edition, con un esclusivo illustration book, un volume imperdibile per tutti i fan della maestra dello yaoi e dalla sua serie di successo.

Continuano anche 86 – Eighty Six 3, Bj Alex 4, Magical Girl Spec-Ops Asuka 13, Miss Kobayashi’s Dragon Maid 3, Petit Devil Kohai 2 e Tokyo Revengers 12.

Ristampe

Tornano disponibili dalla prossima settimana Tokyo Revengers 3, 4, 5, 6 , 7; Bj Alex 1, 2, Bj Alex Box 1-2, ma non solo.