She Hulk – Tim Roth parla del personaggio di Abominio nella Serie TV

Al D23 Expo Disneydel 2019, il Presidente dei Marvel Studios e Chief Creative Officer di Marvel Entertainment, Kevin Feige aveva annunciato ufficialmente tre nuove serie per la piattaforma di streaming Disney+ tutte ovviamente canoniche all’interno del consolidato Marvel Cinematic Universe tra cui una incentrata su Jennifer Walters a.k.a. She-Hulk, cugina del più noto Bruce Banner/L’incredibile Hulk interpretato da Mark Ruffalo.

Tim Roth, che interpreta Abominio nel Marvel Cinematic Universe,ha avuto un’intervista con The DisInsider per parlare del suo imminente ritorno in She-Hulk e rivelando alcuni cambiamenti del suo personaggio confermando che vedremo anche la versione umana del suo personaggio esclamando “Oh sì!” alla domanda che gli era stata posta al riguardo.

L’attore ha anche detto che il suo ritorno in She-Hulk sarebbe stato “strano” mentre elogiava la protagonista Tatiana Maslany descrivendola come “forza”. Aggiungendo poi che i fan dovrebbero aspettarsi di “vedere un po’ di tutto” nella Serie TV Marvel.

She-Hulk – anticipazioni

She-Hulk seguirà il viaggio di Jennifer Walters (Tatiana Maslany), un avvocato di New York, la cui vita cambia in seguito a un incidente, e una trasfusione di sangue ricevuto da suo cugino, Bruce Banner. Mark Ruffalo riprenderà il ruolo di Bruce Banner/Hulk nella serie, e Tim Roth tornerà nel ruolo di Abominio.

Ginger Gonzaga è stato scelto per un ruolo al momento coperto dal mistero. La serie sarà diretta da Jessica Gao (Silicon Valley e Rick and Morty).

Recupera il Fumetto She-Hulk: I due volti della giustizia.