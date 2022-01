Le uscite DC Comics annunciate da Panini per il 27 Gennaio 2022 prevedono i nuovi numeri delle serie regolari di Batman e Wonder Woman, oltre alla graphic novel DC Black Label Suicide Squad: Caccia a Joker. Inoltre proseguono i volumi di Fables e arriva anche la raccolta delle storie Bizarro Comics.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Comics del 27 Gennaio 2022, ricordandovi che potete anche onsultare il riepilogo delle uscite di Marzo.

Panini: le uscite DC Comics del 27 Gennaio 2022

Batman 40

6,00 €

Autori: Mariko Tamaki, John Ridley, Viktor Bogdanovic, Karl Mostert, AA.VV.

Data di uscita: 27 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 56

Formato: 17X26

Contiene: Detective Comics (1937) #1037, #1038 (I), #1039 (I)

Rilegatura: Spillato

Un nuovo capitolo dell’imperdibile ciclo di Detective Comics firmato da Mariko Tamaki e Dan Mora!

Il padre di Sarah Worth lotta con Batman nel sottosuolo.

Riuscirà Huntress a salvare Lady Clayface? E chi fermerà il terribile Vile?

Inoltre, due storie brevi con protagonisti Deb Donovan, Alfred e Lucius Fox!

Wonder Woman 23

3,00 €

Autori: Michael W. Conrad, Travis Moore, Becky Cloonan

Data di uscita: 27 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Wonder Woman (2016) #772 (I)

Rilegatura: Spillato

Le minacce di Asgard, dove Wonder Woman si è ritrovata priva di ricordi, sembrano non avere mai fine.

Serpenti giganti, avversari acquatici e addirittura una versione malvagia di sé…

…per sconfiggerli, Diana dovrà allearsi con il Dio del Tuono: Thor!

Una battaglia fino alla morte, in cui i due guerrieri potrebbero perdere tutto sul campo di battaglia!

Suicide Squad: Caccia a Joker! 1

DC Black Label

6,90 €

Autori: Alex Maleev, Brian Azzarello

Data di uscita: 27 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 21.6X27.6

Contiene: Suicide Squad: Get Joker! (2021) #1

Rilegatura: Brossurato

L’acclamato sceneggiatore Brian Azzarello e l’artista premio Eisner Alex Maleev per la prima volta insieme per una storia della Suicide Squad!

Amanda Waller della Task Force X vuole mettere fine al regno di terrore di Joker.

Per rintracciare la nemesi di Batman ha arruolato qualcuno che ha un conto in sospeso con lui: Jason Todd, alias Red Hood!

Con la partecipazione di Harley Quinn, Firefly e alcuni dei più malvagi criminali dell’Universo DC!

Fables 5

Stagioni Difficili

DC Black Label Hits

16,00 €

Autori: Tony Akins, Bill Willingham, Mark Buckingham

Data di uscita: 27 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 176

Formato: 17X26

Contiene: Fables (2002) #22, #28/23

Rilegatura: Brossurato

Continua la celebre serie di Bill Willingham che ha reinterpretato i personaggi delle fiabe per un pubblico moderno!

La battaglia di Favolandia si è conclusa, e ora è giunto il momento della ricostruzione…

…mentre Bianca Neve sta per diventare madre, fra mille difficoltà!

Inoltre, il passato di Cenerentola e i trascorsi da soldato di Luca Wolf!

Bizarro Comics

DC Deluxe

41,00 €

Autori: Dylan Horrocks, Eddie Campbell, Kyle Baker, Craig Thompson, AA.VV.

Data di uscita: 27 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 440

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Bizarro Comics, Bizarro World

Rilegatura: Cartonato