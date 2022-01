Panini: le uscite Marvel del 27 Gennaio 2022

Le uscite Marvel del 27 Gennaio 2022 targate Panini consistono esclusivamente nei nuovi numeri di Savage Avengers ed Amazing Spider-Man (l’ultimo prima del nuovo ciclo Beyond), che presenta una storia del Tessiragnatele ambientata nel passato con ospiti Hulk e gli Eterni, oltre che alla nuova uscita della ristampa integrale dello Spider-Man scritto da J.M. DeMatteis. Nessuna uscita per quanto riguarda volumi di inediti o ristampe in grande formato.

Ecco di seguito, dal sito della casa editrice, le uscite Panini Marvel del 27 Gennaio 2022. Potete consultare anche le uscite di Febbraio e di Marzo.

Le uscite Marvel del 27 Gennaio 2022: serie regolari

Amazing Spider-Man 78

Spider-Man 787

5,00 €

Autori: Greg Land, Peter David

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Symbiote Spider-Man: Crossroads (2021) #4/5

Rilegatura: Spillato

Si conclude qui Crocevia, la miniserie mai narrata del Simbionte Spider-Man!

Un numero-omaggio a Jack “The King” Kirby con tante sue creazioni!

Sì, non temete, ci sono anche gli Eterni!

E nel prossimo numero, tutti pronti per l’inizio di Beyond con il ritorno di Ben Reilly!

Savage Avengers 26

3,00 €

Autori: Patrick Zircher, Gerry Duggan

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Savage Avengers (2019) #25

Rilegatura: Spillato

Insoliti alleati!

Kulan Gath sembrerebbe avere avuto la meglio sugli eroi, ma non è detta l’ultima parola.

La partita si è infatti arricchita di un nuovo, sorprendente giocatore, e il suo arrivo potrebbe stravolgere le sorti della guerra.

Chissà come mai, abbiamo l’impressione che Conan inizi a rimpiangere l’Era Hyboriana…

Marvel Integrale: Spider-Man di J.M. DeMatteis 12

4,90 €

Autori: J.M. DeMatteis, Sal Buscema

Pagine: 96

Formato: 16X21

Contiene: Spectacular Spider-Man (1976) #191/194

Rilegatura: Brossurato