Marvel: la checklist delle uscite di Panini Comics per febbraio 2022

Anteprima 364 di Panini Comics propone ai suoi lettori una rassegna di quelle che sono le uscite Marvel previste per il mese di febbraio del 2022. A seguire, le novità più importanti in tal senso.

Marvel: nuovo starting point per Hulk e Venom

AMAZING SPIDER-MAN 79

SPIDER-MAN 788 Autori: Zeb Wells, Patrick Gleason, Kelly Thompson, Travel Foreman, AA.VV. 10 febbraio 2022 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Amazing Spider-Man (2021) #75

È un nuovo inizio per il quindicinale ragnesco, con il ritorno di… Ben Reilly! • Nuovi autori! Un nuovo cast di comprimari! E… un nuovo Spider-Man?! • Comincia qui la saga Beyond che sta facendo impazzire i lettori d’oltreoceano! • In appendice, due storie brevi con le Figlie del Drago e la dottoressa Kafka!

AMAZING SPIDER-MAN 80

SPIDER-MAN 789 Autori: Zeb Wells, Patrick Gleason, Kelly Thompson, Sara Pichelli 24 febbraio 2022 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Amazing Spider-Man (2021) #76/77

Secondo capitolo di Beyond, e Peter Parker è già… in fin di vita?! • La Beyond Corporation ha tuttavia uno Spidey di riserva, ed è un clone! • Cosa c’entrano in tutto questo la dottoressa Kafka e le Figlie del Drago? • Inoltre, direttamente dalle pagine di Hulk… gli U-Foes!

VENOM 1

VENOM 59 Autori: Al Ewing, Ram V, Bryan Hitch 10 febbraio 2022 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Venom (2021) #1

Un team creativo tutto britannico per il nuovo inizio di Venom! • Con la caduta di Knull, Eddie Brock è il nuovo Re in Nero cosmico! • Un essere onnipotente… sempre che non ci sia qualcuno più potente di lui! • Questo significa che il nuovo V-Man è… Dylan Brock!

HULK 1

PANINI DIRECT Autori: Donny Cates, Ryan Ottley Febbraio 2022 • 17×26, S., 40 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Hulk (2021) #1

Non più immortale! Donny Cates e Ryan Ottley inaugurano una nuova, straordinaria epoca per Hulk! • La rabbia incontrollabile del Gigante di Giada ha raggiunto nuovi livelli… • …e nessuno, Avengers compresi, è in grado di placarla! • Ma è davvero Hulk il mostro di cui avere paura?

AVENGERS 40

AVENGERS 144 Autori: Jason Aaron, Javier Garron, Carlos Pacheco, Aaron Kuder, AA.VV. 10 febbraio 2022 • 17×26, S., 96 pp., col. • Euro 7,90 Contiene: Avengers (2018) #50

Il 750° numero originale di Avengers! • Un albo celebrativo con la conclusione di World War She-Hulk! • La verità sugli Avengers della preistoria! E il debutto dei Signori del Male del multiverso! • Inoltre, una storia breve di Thor firmata Christopher Ruocchio e Steve McNiven!

GLI STATI UNITI DI CAPITAN AMERICA 5

CAPITAN AMERICA 143 Autori: Christopher Cantwell, Dale Eaglesham 10 febbraio 2022 • 17×26, S., 40 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: United States of Captain America (2021) #5

La Sentinella della Libertà conclude il suo viaggio nel cuore degli U.S.A.! • I ladri dello scudo hanno liberato un temibile criminale, e servirà l’aiuto di tutti per riacciuffarlo. • Una battaglia epica in cui scendono in campo i Capitani America di ogni tempo, uniti perché il mitico oggetto non sia usato per scopi nefasti. • Il gran finale della saga!

IRON MAN 15

IRON MAN 104 Autori: Christopher Cantwell, Ibraim Roberson 10 febbraio 2022 • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: Iron Man (2020) #15

Iron Man scatenato! • Ora il Vendicatore d’oro è dotato del potere cosmico… proprio come Korvac! • E quando due esseri capaci quasi di ogni cosa si scontrano, a rischio c’è l’equilibrio dell’intero universo. • Come possono dei semplici umani fermarli e sperare di salvare Tony Stark?

THOR 19

THOR 272 Autori: Donny Cates, Nic Klein 10 febbraio 2022 • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: Thor (2020) #19

…il Dio dei Martelli! • Thor ha smarrito Mjolnir… • …e nemmeno la vista di Lady Sif riesce a scoprire dove si trova. • Per localizzarlo, il Tonante si deve rivolgere all’ultima persona a cui vorrebbe chiedere aiuto: Odino!

SAVAGE AVENGERS 27

Autori: Gerry Duggan, Patrick Zircher 24 febbraio 2022 • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: Savage Avengers (2019) #26

L’ultimo dei Savage Avengers! • Kulan Gath ha fatto piazza pulita di tutti i suoi nemici… tranne uno! • Non si tratta però solo – si fa per dire… – di sconfiggere un avversario quasi onnipotente, ma di cambiare la storia. • Il dado è tratto, il più disperato dei piani è stato messo in moto. Basterà per salvare la Terra?

DAREDEVIL 33

DEVIL & I CAVALIERI MARVEL 126 Autori: Chip Zdarsky, Stefano Landini, Francesco Mobili 10 marzo 2022 • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: Daredevil (2019) #35

I super criminaliregnano su New York: ha inizio la battaglia del secolo! • Bullseye contro Elektra! Una sfida all’ultimo sangue! • Daredevil, appena evaso di prigione, si getta nella mischia! • Anche le vite di Wilson Fisk e Typhoid Mary sono appese a un filo!

FANTASTICI QUATTRO 39

FANTASTICI QUATTRO 424 Autori: Dan Slott, Francesco Manna 10 febbraio 2022 • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: Fantastic Four (2018) #38

Wizard e i Terribili Quattro minacciano i Fantastici Quattro sia fuori che dentro l’aula di giustizia! È ora di chiamare una certa eroina verde… • …l’avvocatessa più famosa al mondo: la sensazionale She-Hulk! • Un nuovo, importante sviluppo per un membro della famiglia Richards! • E tanti, tanti ospiti d’onore!

S.W.O.R.D. 10

PANINI DIRECT Autori: Al Ewing, Jacopo Camagni, Fernando Sifuentes Febbraio 2022 • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: S.W.O.R.D. (2021) #10

Il disastro incombe sullo S.W.O.R.D. quando Henry Gyrich muove le sue pedine. • Intanto, il traditore fa la sua mossa… creando un incidente di portata cosmica! • Su Arakko, Tempesta deve affrontare la Legione Letale e cercare di salvare la Majestrix Xandra! • Disegni di Jacopo “Nomen Omen” Camagni!

CAPTAIN MARVEL 26

Autori: Kelly Thompson, Sergio Dávila 24 febbraio 2022 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Captain Marvel (2019) #33/34

Tutti gli eroi che hanno avuto la parola “Marvel” nel nome di battaglia sono sotto attacco! • Prima è toccato a Carol Danvers, e ora nel centro del mirino c’è la più giovane di tutti: Ms. Marvel! • Riuscirà Capitan Marvel a salvare Kamala Khan prima che sia troppo tardi? • E, soprattutto, quali sono le vere intenzioni del malvagio Vox Supremo?

Le testate e le miniserie mutanti della Marvel

INFERNO 3

MARVEL MINISERIE 255 Autori: Jonathan Hickman, R.B. Silva 10 febbraio 2022 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Inferno (2021) #3

I problemi a Krakoa arrivano a grappoli… anzi a Nimrod! • Pezzo dopo pezzo, l’utopia mutante inizia a crollare come un castello di carte! • Il grande affresco di Jonathan Hickman volge al termine… • …ma cosa si lascerà dietro l’architetto della rinascita degli X-Men?

X-MEN 5

GLI INCREDIBILI X-MEN 386 Autori: Gerry Duggan, Javier Pina, Zé Carlos, Erick Arciniega 17 febbraio 2022 • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: X-Men (2021) #5

Polaris alla riscossa! Cosa l’ha convinta a diventare una degli X-Men di ultima generazione? • A loro spese, lo scopriranno i nuovi Reavers! • Intanto, il giornalista Ben Urich prosegue nelle sue indagini e torna ad affrontare Ciclope! • E le macchinazioni del Dr. Stasi iniziano a prendere forma…

MARAUDERS 23

PANINI DIRECT Autori: Gerry Duggan, Matteo Lolli, Rain Beredo Febbraio 2022 • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: Marauders (2019) #26

Dallo spazio arriva la minaccia più grande che i Marauders abbiano mai affrontato, Fin Fang Foom. Ma cosa vuole… non lo indovinereste mai! • Data la stazza, indovinate chi dovrà affrontarlo?! • Torna dalla tomba l’unica persona in grado di distruggere un Nimrod: Harry Leland! • Gerry Duggan chiude le trame rimaste in sospeso prima di lasciare la nave!

WOLVERINE 20

WOLVERINE 421 Autori: Benjamin Percy, Paco Diaz, Java Tartaglia, Dijjo Lima 17 febbraio 2022 • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: Wolverine (2020) #18

Il cerchio si stringe su Jeff Bannister e sua figlia: riusciranno a sopravvivere e a scoprire chi dà loro la caccia? • E Wolverine potrà aiutarli? • Chi sta spiando quanto succede su Krakoa? E per chi lavora Maverick? • Tante domande, per risposte tutte da scoprire!

X-MEN: IL PROCESSO DI MAGNETO 4

PANINI DIRECT X-FACTOR 13 Autori: Leah Williams, Lucas Werneck, David Messina, Steve Orlando, AA.VV. Febbraio 2022 • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: X-Men: The Trial of Magneto (2021) #4, Marvel’s Voices: Pride (2021) #1 (XIII)

Penultimo appuntamento con la miniserie che ridefinisce Magneto e Scarlet! • A questo punto la domanda che tutti si pongono è… Wanda Maximoff è davvero morta? • E se sì, chi l’ha uccisa? E chi sta inviando mostri indistruttibili contro Krakoa? • In appendice, una storia di Daken con l’esordio di un nuovo personaggio.

X-FORCE 23

PANINI DIRECT Autori: Benjamin Percy, Robert Gill Marzo 2022 • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: X-Force (2019) #26

Un grave furto è stato compiuto nel boudoir di Krakoa e tocca a Wolverine e al resto di X-Force recuperare il maltolto! • Mari in tempesta ed eruzioni vulcaniche non saranno d’aiuto! • Ma chi si nasconde dietro al furto?

NEW MUTANTS VOL. 1: IL SESTANTE

PANINI DIRECT MARVEL DELUXE Autori: Jonathan Hickman, Ed Brisson, Rod Reis, Marco Failla, AA.VV. Gennaio 2022 • 18,3×27,7, C., 304 pp., col. • Euro 32,00 Contiene: Marauders (2019) #1/12

Jonathan Hickman firma il ritorno dei Nuovi Mutanti! • Un tempo Dani Moonstar, Karma, Wolfsbane, Sunspot, Cannonball erano X-studenti adolescenti… • …oggi addestrano i giovani di Krakoa! • Una gioia per gli occhi, grazie all’erede di Bill Sienkiewicz, Rod Reis (Secret Empire), e agli italiani Marco Failla e Flaviano!

Ultraman nelle sua nuova veste editoriale Marvel

LA NASCITA DI ULTRAMAN

PANINI DIRECT Autori: Kyle Higgins, Mat Groom, Francesco Manna Marzo 2022 • 17×26, C., 144 pp., col. • Euro 17,00 Contiene: The Rise of Ultraman (2021) #1/5