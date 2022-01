Tra le uscite manga Star Comics del 26 Gennaio 2022 si segnala l’esordio di Rasputin il Patriota, il thriller politico basato sulla storia vera di Masaru Sato e firmato dal maestro dell’horror Junji Ito.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 26 gennaio 2022, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice. Potete anche consultare tutte le uscite di Febbraio.

Le uscite Star Comics del 26 gennaio 2022

DRAGON BALL COLLECTION n. 7

STAR COLLECTION n.24

€ 27,00

L’INTERA SAGA DI DRAGON BALL EVERGREEN EDITION IN COFANETTO!

Un’occasione imperdibile per tutti i giovani lettori che non hanno ancora avuto l’opportunità di leggere un manga che ha letteralmente fatto storia!

Contiene “Dragon Ball Evergreen Edition” voll. 37-42.

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA n. 30

di Kamui Fujiwara , Takashi Umemura , Yuji Horii

€ 5,90

Il sipario è calato sulla battaglia finale nel continente di Aliahan. Aros è scomparso e Anis, dopo l’attivazione di Astron, si è trasformata in una statua, ma nel mondo di superficie i sovrani dei Tre Regni proclamano la vittoria. Mentre la pace sembra essere tornata, il prode Arus ritorna al castello di Carmen e, guidati da un’inquietante profezia, vi si radunano anche i prodi Aran e Arel e i sacri guerrieri Kira e Yao. Un antico nemico, resuscitato a nuova vita, attende i cinque eroi: il re demone Baramos!

KERORO n. 31

STORIE DI KAPPA n.309

di Mine Yoshizaki

€ 4,30

IL SERGENTE RANA PIÙ FAMOSO DELLO SPAZIO È PRONTO A CONQUISTARE ANCHE LA TERRA!

Il sergente Keroro e il suo valoroso seguito si apprestano a compiere altre grandi imprese, più o meno militari… Riusciranno anche questa volta a fallire gloriosamente il loro piano di “invasione procrastinata”?!

MASHLE n. 3

TARGET n.115

di Hajime Komoto

€ 4,50

La caccia alle monete degli altri dormitori da parte del dormitorio Lang diventa spietata! Per porre un freno al monopolio dei Lang, che mirano allo status di Illuminato Divino, si forma una coalizione tra i membri del dormitorio Adler, tra cui Mash. Subito dopo, mentre questi è intento a pulire la stalla dei gufi, viene attaccato da due delle Sette Zanne Magiche! Mentre i suoi compagni cadono uno dopo l’altro nelle loro grinfie diaboliche e prevaricatrici, Mash, furibondo, si scontra direttamente con la Settima Zanna!

RASPUTIN IL PATRIOTA n. 1

UMAMI n.13

di Junji Ito , Masaru Sato , Takashi Nagasaki

€ 15,00

Yuki Mamoru, soprannominato “Il Rasputin del Ministero degli Esteri”, viene arrestato dal Dipartimento Investigativo Speciale della procura di Tokyo. L’unico diplomatico capace di stringere rapporti con i vertici dell’Unione Sovietica, nonché uno di quelli che si spende di più per la restituzione delle isole del nord, rimane coinvolto in una “indagine nazionale”: con quale accusa?

Basato sulla storia vera dell’ex diplomatico Masaru Sato, questo manga racconta del suo coraggioso braccio di ferro con il procuratore che, forte della sua appartenenza a una classe privilegiata, è deciso a condannarlo con ogni mezzo, facendo luce su alcuni eventi e figure chiave che hanno determinato gli esiti di un pezzo di storia del nostro passato recente. Atmosfere claustrofobiche e situazioni grottesche si stagliano su “fotografie” dell’epoca riprodotte dalle sapienti matite di Junji Ito, autore già caro alle pagine di Umami.

TOWER OF GOD n. 4

MANHWA n.78

di SIU

€ 12,90

Nonostante le perplessità di Lero Ro, le squadre vengono sottoposte al test “nascondino”. L’avversario che si trovano a fronteggiare è un ranker, vale a dire un individuo che è riuscito a scalare la torre fino in cima. I concorrenti non possono lasciarsi sfuggire nessuna opportunità…!

TRESE n.2

di Budjette Tan , KaJo Baldisimo

€ 8,90

Quando il sole tramonta nella città di Manila, è meglio non sbagliare strada, rischiando di finire in quel lato poco illuminato, tra aswang succhiasangue, giganteschi kapre ed engkanto magici.

Se un crimine è atipico, la polizia chiama Alexandra Trese, infallibile detective specializzata in sovrannaturale.

In un terribile viaggio nei meandri più oscuri della mitologia filippina (parzialmente reinterpretata in chiave moderna), Trese è un successo internazionale: enigmatica serie horror di produzione filippina, è recentemente stata adattata in anime da Netflix.