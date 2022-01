Tra le uscite manga GOEN del 28 Gennaio 2022, come annunciato sulla pagina Facebook della casa editrice e sul sito di Pegasus Distribuzione, troviamo i secondi volumi di Kasajiro Afferra Tatami e Ridendo tra le Nuvole, mentre ci si avvicina alla conclusione di Omega Tribe.

Ecco di seguito le uscite manga GOEN del 28 Gennaio 2022, ricordando anche gli annunci fatti il mese scorso.

Le uscite manga GOEN del 28 gennaio 2022

ALICE MUSIC ACADEMY 3

GAKUEN COLLECTION #50

11×17, B+sc, b/n

€ 5,95

Siamo al gran momento: sul palco è prevista una romantica scena d’amore, con un appassionato bacio tra la stella dello spettacolo e il suo amato. Ma Toma non si trova da nessuna parte, e ormai il tempo stringe…

Si conclude l’appassionante spin-off di ALICE ACADEMY!

HOLY KNIGHT 3

U-JIN COLLECTION EXTRA #14

12,2×17,8, B+sc, b/n e col., 204 pp

€ 6,95

Uomini e demoni:la storia delle loro battaglie attraversa i secoli. Shinta Mizumura è il detentore del Sacro Potere che gli è stato tramandato per proteggere l’Umanità.

Tuttavia quel potere sembra sul punto di svanire a causa del suo risveglio solo parziale.

Dall’altra parte fa la sua comparsa Lilith dagli occhi rossi, prova dell’appartenenza alla stirpe dei demoni.

Da Maya Miyazaki, regina dei manga Fantasy erotici, un’eccitante storia di sexy vampire d’ambientazione scolastica.

KARAKURI CIRCUS 39

YOKAI COLLECTION #39

12×17, B+sc, 192 pp, b/n

€ 5,95

Nuovo capitolo del capolavoro di Kazuhiro Fujita.

Con l’umanità ormai sotto scacco delle terrificanti marionette e della micidiale e incontrollabile malattia Zonapha, le ultime, flebili speranze risiedono in Narumi, che ormai è diventato un formidabile combattente (ma a che prezzo?), in Shirogane, sempre più provata dal dolore delle battaglie, e in Masaru, su cui grava la maledizione della sua famiglia. Un’epopea che attraversa il tempo sta per arrivare alla sua cataclismatica conclusione.

KARNEVAL 24

VELVET COLLECTION #46

13×18, B+sc, b/n, 208 pp

€ 7,50

Un ragazzino vagabondo, un ladro… e con loro l’organizzazione di spionaggio più pericolosa del paese! Mentre atterra ancora una volta nella Foresta Iridescente, Nai incontra Keshiki … che lo attira in una trappola!

Per fortuna, Karoku interviene giusto in tempo per salvare il ragazzo e portalo nella sua tana.

Quando i soldati della guardia scelta di Tokitatsu arrivano finalmente sulla scena, trovano solo un misterioso membro di Kafka. Sfortunatamente non riescono a sconfiggerlo, ma prima che l’uomo scappi, riescono a filmare la sua faccia!

KASAJIRO AFFERRA TATAMI 2

DANSEI COLLECTION #61

13×18, B+sc, 200 pp circa, b/n

€ 7,50

Dopo SAMURAI EXECUTIONER/Kubikiri Asa, un nuovo tassello si aggiunge all’incredibile affresco sul Giappone dell’era feudale creato dai mastri Koike e Kojima. In questa avvincente miniserie ritorna il poliziotto Kasajiro, detto “salta tatami”, alle prese con l’ex criminale, e moglie, Shinko.

E non mancheranno neanche i cameo del “decapitatore” Yamada Asaemon, che continua a esercitare la sua sanguinosa professione in attesa del fatidico incontro con un “lupo solitario”…

LOCKDOWN X SCHOOL 7

NYU COLLECTION #59

12,2×17,8 B+sc, 208 pp, b/n

€ 6,95

Notte del quarto giorno dall’inizio dell’assedio. Ormai in preda alla disperazione, Kanzaki, leader dell’armata dei liceali ribelli, è costretto ad ammettere che la rivolta è fallita.

Ma il peggio deve ancora arrivare: a quanto pare non è solo la scuola a essere in stato assedio, ma l’intera città!

Il survival horror premiato come miglior manga nel concorso “This manga is AMAZING!”

MOMOGUMI PLUS SENKI 14

HANAMI COLLECTION #55

11×17, B+sc, 192 pp, b/n

€ 6,50

Yuki e i suoi amici decidono di andare alla casa dei genitori di yukiyo durante le vacanze invernali. Qui, yuki scopre qualcosa sulla “oscurità” di yukiyo. Cosa deciderà di fare per salvare il suo cuore?

Ideato dalla bravissima eri sakondo, azione, amori e disegni particolareggiatissimi per un manga che in molti punti ricorda le migliori opere delle clamp.

Da non perdere.

NOBODY KNOWS 5

MANHWA COLLECTION #18

12×17, B+sc, 180 pp, b/n

€ 6,95

Ban ha una vita abbastanza normale, anche se i suoi genitori si sono separati. Almeno fino a quando sua madre, Eun-Joo, porta in casa improvvisamente Jin-Wan che lo presenta come “lontano parente”.

Sennonché la madre evita sempre con la figlia di discutere dell’ospite. Che cosa succederà? E soprattutto, qual è la natura di Jin Wan? Che cosa lega il ragazzo biondo con i nostri protagonisti? Inizia così una miniserie piena di suspense e mistero.

LA LEGGENDA DI ODA SABURO NOBUNAGA 8

SAMURAI COLLECTION #15

12,2×17,8 B+sc, 226 pp, b/n + col

€ 7,50

Dal pennino del mitico autore della saga di “Ken il Guerriero”, LA LEGGENDA DI ODA SABURO NOBUNAGA racconta le epiche gesta di Oda Nobunaga, famosissimo condottiero che nel XVI secolo guidò vittoriose campagne militari alla conquista del Giappone.

La storia si sofferma sulla giovinezza del celebre guerriero, tracciando un ritratto a metà strada tra realtà storica e inventio narrativa, esaltato dai magnifici disegni del maestro Hara, che non mancherà di conquistare sia gli storici fan del sensei, sia i nuovi lettori delle imprese eroiche del “figlio della battaglia”!

OMEGA TRIBE 12

SF COLLECTION #33

12,2×17,8, B, b/n , 204 pp

€ 7,50

Sono presenti fin dai primordi della vita dell’uomo sulla Terra e hanno tatuato sul corpo un fregio che ricorda la lettera greca Omega. Che vorrà questo misterioso gruppo di eletti? Lo scopriremo in questa miniserie di 14 volumi.

Kaji è stato finalmente promosso come segretario personale di Michio Saito. Mentre cerca di contrattare i diritti di trivellazione di un giacimento in Arabia Saudita, scopre che il suo avversario nella trattativa è… una liceale?

PRISON EXPERIMENT 4

CULT COLLECTION #68

15×21, B+sc, 200 pp, b/n

€ 7,50

È passata una settimana dall’inizio del “gioco della prigionia”, e i cuori di Eyama e Katsumata stanno iniziando, poco alla volta, a cambiare. Dall’altro lato è stato deciso di sbarazzarsi di Misaki, che è in attesa della “squalifica”.

Continua il disturbante e sorprendente survival horror creato da Kantetsu e Chiho Minase.

RIDENDO TRA LE NUVOLE 2

HANAMI COLLECTION #50

13×18, b+sc, 200 pp circa, b/n

€ 6,50

Undicesimo anno dell’era Meiji: portare le spade è proibito, e i samurai stanno lentamente scomparendo. Ma a molti questo cambiamento che sta attraversando tutto il Giappone non piace, e inevitabilmente i crimini aumentano.

L’unica risorsa per preservare l’ordine è una prigione al centro di un lago, un luogo da cui non è possibile fuggire. L’unica via di accesso è attraverso l’acqua e ai tre fratelli della famiglia Kumo viene affidato il compito di traghettare i detenuti verso la loro nuova “casa”.

Ma… è davvero solo questo che fanno?

IL SENTIERO DEI FIORI 13

HOSHI COLLECTION #32

11×17, B+sc, 192 pp, b/n

€ 6,95

Una donna che ha commesso un tradimento, un figlio ancora non nato che già porta su di sé il marchio dell’infamia…

Mentre la malattia del padre di Kyonosuke peggiora in modo inesorabile, viene superata una linea che non doveva essere oltrepassata.

Il tredicesimo volume del solo e unico capolavoro manga sul Kabuki è qui!

UNA STANZA DI FELICITÀ 3

MIRAI COLLECTION #54

12,2×17,8, B+sc, 200 pp circa, b/n

€ 7,50

Un uomo solitario commette un rapimento e impara cosa significa “speranza”.

Un rapitore in una stanza vuota. Nessuna ragazza rapita, nessuna foto. Nulla. La felicità che aveva riempito di colori la stanza sembra essere svanita nel nulla. Come la ragazza. “Quando non sei qui… è doloroso…”

UQ HOLDER! 23

NYU SUPPLEMENT #41

11×17, B+sc, 192 pp

€ 6,50

“Tu… non toccare il mio kurômaru!” Dopo aver sconfitto Baal, i membri della UQ Holder si concedono un meritato riposo.

Tota invita Kuromaru a trascorrere una giornata con lui per rilassarsi, ma all’improvviso vengono attaccati da un clan di potenti cacciatori che considerano gli immortali i loro peggiori nemici!