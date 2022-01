Jensen Ackles al lavoro su un progetto DC

La star di Supernatural (e prossimamente anche di The Boys) Jensen Ackles si sta preparando per un nuovo progetto ambientato nell’universo DC. L’attore ha infatti rivelato che sta sviluppando segretamente un progetto DC Comics con la Warner Bros. all’interno del podcast Inside of You With Michael Rosenbaum.

Durante la conversazione tra Rosenbaum e Ackles, l’ex attore di Smallville ha chiesto ad Ackles quale sarebbe stato l’unico ruolo in un film Marvel o DC che gli piacerebbe interpretare. Jensen Ackles ha risposto con un piccolo accenno al suo progetto segreto della DC, anche se ovviamente non ha offerto alcun indizio su quale potrebbe essere il progetto, o se si tratta di un film o di un ruolo televisivo.

“Beh, c’è una proprietà DC che sto attualmente sviluppando in questo momento con la Warner Bros. e alcuni altri buoni partner per cui incrociamo le dita. Ovviamente non dirò altro perché non voglio compromettere nulla.”

Naturalmente, Ackles non è estraneo all’universo DC. Di recente ha doppiato Bruce Wayne/Batman nel film d’animazione DC in due parti Batman: The Long Halloween, e ha anche doppiato Red Hood nel film d’animazione Batman: Under the Red Hood del 2010. Non possiamo poi dimenticarci il suo ruolo di Jason Teague in Smallville al fianco di Michael Rosenbaum.

Si è quindi fatta strada la teoria che Jensen Ackles possa ricoprire il ruolo di Red Hood in un futuro live action, poiché ha già una storia con il personaggio. Tuttavia, fino a quando Ackles o Warner Bros. non annunceranno ufficialmente il progetto, tutto rimane nel campo delle ipotesi.

Ackles e sua moglie Danneel hanno esteso il loro primo accordo di produzione esclusiva con la Warner Bros. Television quando The CW ha iniziato a trasmettere gli episodi finali di Supernatural. Parte dell’accordo prevede che la società di Ackles, Chaos Machine Productions, sviluppi programmi TV per tutte le piattaforme WarnerMedia, il che include anche HBO Max.