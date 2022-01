Nonostante la mancata comunicazione sui soliti canali informativi come Pegasus Distribuzioni o sullo stesso sito della casa editrice, il 13 Gennaio 2022 troviamo alcune uscite manga GOEN negli scaffali. Vediamole nel dettaglio, ricordando anche gli annunci fatti all’inizio del mese scorso.

Le uscite manga GOEN del 13 gennaio 2022

MOMOGUMI PLUS SENKI 12

HANAMI COLLECTION #51

€6,50

Ancora due demoni da catturare per cambiare il destino! Dopo aver catturato l’ultimo demone, Yuki inizia ad avvertire degli strani cambiamenti nel suo corpo…

Ideato dalla bravissima Eri Sakondo, azione, amori e disegni particolareggiatissimi per un manga che in molti punti ricorda le migliori opere delle Clamp.

Da non perdere.

11×17, B+sc, 192 pp, b/n

Shojo/Action/Fantasy

SCHOOL LIVE! 2

HORAA COLLECTION #13

€6,50

Yuki, Kurumi, e Rie dello School Live Club continuano la loro vita quotidiana nella loro “scuola”, al riparo –almeno all’apparenza- da un mondo ormai collassato.

Ma perché il gruppo decide di fare “un’escursione” per assicurarsi nuove scorte, dietro suggerimento di Yuki?

17,8×12,2, B+sc, 200 pp circa, b/n

Seinen/Horror/ Action

KARAKURI CIRCUS 38

YOKAI COLLECTION #38

€5,95

Nuovo capitolo del capolavoro di Kazuhiro Fujita.

Con l’umanità ormai sotto scacco delle terrificanti marionette e della micidiale e incontrollabile malattia Zonapha, le ultime, flebili speranze risiedono in Narumi, che ormai è diventato un formidabile combattente (ma a che prezzo?), in Shirogane, sempre più provata dal dolore delle battaglie, e in Masaru, su cui grava la maledizione della sua famiglia.

Un’epopea che attraversa il tempo sta per arrivare alla sua cataclismatica conclusione.

12×17, B+sc, 192 pp, b/n

Shonen/Fantasy/Action

HELCK 2

MIRAI COLLECTION #50

€6,50

Un eroe sconosciuto, un torneo mortale che deciderà il nuovo Re dei Demoni, mostri terrificanti dotati di poteri spaventosi… e tra loro un solo, misterioso umano: l’eroe Helck.

Ma come può un misero essere umano competere contro esseri dotati di capacità sovrannaturali?

Il mistero dietro i combattenti alati sta per essere svelato…

12,2×17,8, B+sc, 200 pp, b/n+col.

Action/Fantasy