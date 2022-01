Ecco un primo sguardo ai nuovi costumi di Thor e di Jane Foster nelle promo art ufficiali di Thor: Love and Thunder.

Thor: Love and Thunder – un primo sguardo ai costumi di Thor e Jane Foster in queste Promo Art!

I Marvel Studios sono a lavoro su più fronti tra Film e Serie TV, compreso il quarto capitolo di Thor.

Nelle ultime ore sono trapelate online due Promo Art che mostrano il nuovo costume di Thor completamente blu e oro, con il classico mantello rosso e lo Stormbreaker, e Jane Foster nei panni della Potente Thor con il suo nuovo costume, decisamente fedele a quello fumettistico. Inoltre, come si vede nell’immagine, Jane brandisce di nuovo Mjolnir.

Ecco le due immagini promozionali:

Come possiamo vedere si trattano degli stessi costumi presenti nel Poster Promozionale uscito qualche tempo fa, quindi confermando la sua autenticità:

Thor: Love & Thunder – in breve

Thor: Love and Thunder sarà diretto ancora una volta da Taika Waititi, regista che ha già diretto Thor: Ragnarok. La sceneggiatura è firmata da lui e Jennifer Kaytin Robinson. Waititi si avvalerà della tecnologia Stagecraft, la stessa utilizzata per le riprese di The Mandalorian (di cui Waititi ha diretto un episodio).

Nel cast figureranno indubbiamente Chris Hemsworth (Thor), Tessa Thompson (Valchiria), Russel Crowe (Zeus), Jaimie Alexander (Lady Sif), lo stesso Taika Waititi (Korg), Christian Bale (Gorr, il Macellatore di Dei) e Natalie Portman (Jane Foster), che si scoprirà degna di sollevare Mjolnir e diventerà Mighty Thor. Ci saranno inoltre Star-Lord (Chris Pratt) e gli altri Guardiani della Galassia.

