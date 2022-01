Le uscite Dynit di Gennaio

Dynit Manga inizia il 2022 con alcune proposte molto interessanti, tra cui il cofanetto con l’intera serie G.T.O. Shonan Junai Gumi e i primi volume de Il Castello Invisibile e Dragon Slayers. Le uscite anime del mese le avevamo già presentate in dettaglio qui, inoltre vi ricordiamo anche che nei giorni 17, 18 e 19 gennaio uscirà nelle sale cinematografiche Demon Slayer – The Movie: Il Treno Mugen, l’anime che ha polverizzato ogni record in Giappone e nel Mondo con oltre 450 milioni di euro incassati.

Le uscite Dynit Manga di Gennaio

Dal 14 gennaio 2022

DRAGON SLAYERS #01

€ 12,90

Dal 21 gennaio 2022

VAMPEERZ #06

€ 12,90

IL CASTELLO INVISIBILE #01

€ 12,90

G.T.O. – BIG G.T.O. DELUXE – BLACK EDITION #01

€ 9,90

Dal 26 gennaio 2022

GEREKSIZ COFANETTO #01-02

€ 31,80

Dal 28 gennaio 2022

DRAGON SLAYERS #01-03 COLLECTOR’S BOX

€ 38,70

G.T.O. – SHONAN JUNAI GUMI #01-15 COFANETTO

€ 148,50

MISS HOKUSAI #01-02 COFANETTO

€ 49,80

Le uscite anime Dynit di Gennaio

Dal 26 gennaio 2022

L’ATTACCO DEI GIGANTI – THE FINAL SEASON BOX #01 (EPS 01-16) (LTD EDITION) (3 BLU-RAY+DIGIPACK+OCARD TRASPARENTE)

€ 59,99

L’ATTACCO DEI GIGANTI – THE FINAL SEASON BOX #01 (EPS 01-16) (LTD EDITION) (3 DVD+DIGIPACK+OCARD TRASPARENTE)

€ 49,99

Da ormai cento anni le alte mura che circondano Shiganshina hanno difeso la cittadina da un pericolo che gli abitanti si rifiutano persino di nominare. Chi desidera esplorare il mondo esterno è visto come un pazzo e guardato con disprezzo. Il giovane Eren si sente però come un animale in cattività e sogna di unirsi al Corpo di Ricerca e scoprire la realtà che lo circonda, sebbene avvenga spesso che le squadre inviate ritornino decimate. Un giorno sogna l’attacco di esseri giganteschi e, anche se al risveglio ha rimosso ogni ricordo di quanto ha visto, gli resta addosso una strana sensazione. E poco più tardi accade l’imprevisto: un immenso Titano apre una breccia nelle mura di protezione. Il fatto causerà a Eren uno shock senza precedenti.

BLEACH – ARC 2: THE ENTRY (EPS 21-41) (3 BLU-RAY) (FIRST PRESS)

€ 49,99

BLEACH – ARC 2: THE ENTRY (EPS 21-41) (3 DVD) (FIRST PRESS)

€ 39,99