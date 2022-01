Shawn Martinbrough sulla nuova miniserie di Red Hood

Protagonista anche della terza stagione della serie TV Titans, da poco approdata su Netflix, il personaggio di Red Hood sarà protagonista di una nuova miniserie scritta da Shawn Martinbrough.

Martinbrough, già disegnatore di Detective Comics, DMZ, Luke Cage Noir, Black Panther: The Man Without Fear, Hellboy e cocreatore insieme a Robert Kirkman di Thief of Thieves, ha precedentemente scritto il personaggio nella storia in due parti apparsa in Red Hood 51-52 a fine 2020, gli ultimi due numeri della serie regolare, dove il personaggio di Jason Todd faceva il suo ritorno a Gotham City in seguito agli eventi di Joker War.

Postando su Twitter e sul suo sito personale, Martinbough ha confermato che la miniserie in sei parti, in uscita nel 2022, sarà ambientata a Gotham City, città che ha visto da poco l’abbandono di Batman. Alla richiesta di ulteriori informazioni da parte dei fan, ha fatto capire di non poter dire assolutamente nulla, facendo intendere che la storia possa essere legata a qualche evento più importante.

Si tratta di un’ulteriore espansione della famiglia di serie dedicate al Cavaliere Oscuro e al resto della Bat-Family, il comparto decisamente di maggior successo per la DC Comics, vista la continua proliferazione di testate collegate.

Jason Todd, famoso per essere stato il secondo Robin, ucciso da Joker in seguito ad una votazione telefonica effettuata dai lettori nel 1989, ha assunto l’identità di Red Hood (Cappuccio Rosso) dopo la sua resurrezione avvenuta nel 2005 in seguito all’evento Crisi Infinita.

Da allora è diventato un vigilantes violento, che per i suoi modi si è più volte scontrato con il resto della Bat-Family. Recentemente è stato tra i protagonisti della miniserie evento Tre Joker,

Nella serie TV Titans il suo ruolo è interpretato da Curran Walters: introdotto come secondo Robin, erede di Dick Grayson, nella seconda stagione, diventa Red Hood all’inizio della terza.