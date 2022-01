I Am Groot – ecco le prime Storyboard con Groot e Drax!

Il franchise dei Guardiani della Galassia è stato pianificato per alcune importanti espansioni negli anni a venire, che si presentano in più forme rispetto solo al tanto atteso Guardiani della Galassia Vol. 3 prodotto dai Marvel Studios. Insieme con lo Speciale di Natale che verrà girato in concomitanza con il Film, la Marvel si sta muovendo anche su Disney+ su una serie animata incentrata su Baby Groot, semplicemente intitolata I Am Groot.

L’artista Mark Hurtado ha pubblicato su Art Station alcuni storyboard da lui realizzati per la Serie, che dovrebbe uscire a fine anno su Disney+.

Ecco gli Storyboard:

Negli Storyboard si può vedere sia il protagonista della serie, Baby Groot, e anche Drax il Distruttore, uno dei membri dei Guardiani della Galassia che farà quindi ritorno in questa Serie di Cortometraggi.

I Am Groot! Di cosa parla?

Ancora non abbiamo moltissime notizie sulla serie. Al Disney+ Day 2021, la Marvel ha regalato ai fan un logo aggiornato per lo spettacolo insieme a un nuovo sguardo a Baby Groot che sfoggia un’epica acconciatura. Confermata anche la notizia che Kirsten Lepore sarà la Regista e la Produttrice Esecutiva lo spettacolo.

