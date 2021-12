La Disney rilascia online la prima sinossi ufficiale di Doctor Strange in The Multiverse of Madness, che uscirà a Maggio del 2022 al cinema.

Doctor Strange: In The Multiverse of Madness – ecco la nuova sinossi del Film con nuovi dettagli!

Al San Diego Comic-Con del 2019, i Marvel Studios hanno annunciato il film Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, interpretato nuovamente da Benedict Cumberbatch che sarà strettamente collegato agli eventi di WandaVision e Spider-Man: No Way Home, e che è stato descritto da Kevin Feige come “il primo film del Marvel Cinematic Universe con scene spaventose“. Ricordiamo che Doctor Strange 2 In The Multiverse Of Madness sarà diretto da Sam Raimi e precedentemente fissato per il 25 Marzo 2022 arriverà il 4 Maggio 2022.

Il sito giapponese ufficiale dei Marvel Studios ha condiviso i dettagli della nuova sinossi di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Ecco la Traduzione:

“La porta del Multiverso, piena di mistero e follia, è aperta.

Ora che Iron Man e Capitan America se ne sono andati dopo una feroce battaglia in Avengers: Endgame, l’ex neurochirurgo e mago più forte di tutti, Doctor Strange, dovrebbe svolgere un ruolo attivo come figura centrale negli Avengers. Tuttavia, usando la sua magia per manipolare il tempo e lo spazio a piacimento con un incantesimo proibito considerato il più pericoloso, ha aperto le porte a una misteriosa follia chiamata “Multiverso”. Per ripristinare un Mondo in cui tutto sta cambiando, Strange chiede aiuto al suo alleato Wong, lo Stregone Supremo e alla potente Scarlet Witch , Wanda. Ma una terribile minaccia incombe sull’umanità e sull’intero Universo che non può più essere affrontata solo dal loro potere. Ancora più sorprendente, la più grande minaccia nell’Universo assomiglia esattamente a Doctor Strange…

Il regista Sam Raimi, che ha espresso una visione narrativa del Mondo unica, affascinerà con una scala travolgente e un’esperienza visiva senza precedenti che trascenderà il Tempo e lo Spazio!”

Come era già chiaro Stephen Strange dovrà collaborare con Scarlet Witch e Wong per affrontare il Supremo Doctor Strange visto in What If…?, ma sappiamo anche benissimo che questo Film nasconderà altro specialmente sul personaggio di Scarlet Witch. Che si rivelerà lei una dei Cattivi del Film? Presto per dirlo, non resta che aspettare fino a Maggio!

Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness – anticipazioni

Doctor Strange: In the Multiverse of Madness è il secondo film della saga su Doctor Strange, lo stregone interpretato da Benedict Cumberbatch e prodotto dai Marvel Studios. Il film fa parte della cosiddetta Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e sarà collegato a Spider-Man: No Way Home con Tom Holland.

Diretto da Sam Raimi, Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness arriverà al cinema italiani il 4 Maggio 2022.

Nel cast tornano Benedict Cumberbatch (Stephen Strange/Doctor Strange), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlet Witch), Rachel McAdams (Christine Palmer), Benedict Wong (Wong) e Chiwetel Ejiofor (Karl Mordo), insieme alle new entry Xochitl Gomez (America Chavez) e Adam Hugill (Rintrah).

