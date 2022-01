Black Panther: Wakanda Forever dovrà fare i conti come sappiamo purtroppo, con l’assenza di Chadwick Boseman.

Ovviamente la scomparsa di Chadwick Boseman ha lasciato un vuoto incredibile nel cuore di familiari, amici, colleghi e fan della star, e nemmeno l’Universo Cinematografico Marvel sarà più lo stesso senza di lui. Ma Black Panther 2 si farà, come anche Ryan Coogler, aveva spiegato durante una nuova intervista con il perché “fermarsi sarebbe stato più difficile“.

Un rapporto esclusivo di Metro ha rivelato che i Marvel Studios sono intenzionati ad avere artisti quali: Doja Cat, The Weeknd, Solange e Stormzy per apparire nella colonna sonora di Black Panther: Wakanda Forever. Secondo le fonti di Metro, la rapper e cantante Doja Cat è stata aggiunta alla formazione per via delle sue origini sudafricane. Nel frattempo, l’artista di “Blinding Lights” The Weeknd, la famosa cantante Solange e il rapper britannico Stormzy sono stati presi in considerazione dato che i produttori vogliono un’ampia gamma di artisti di successo per rendere la colonna sonora del sequel originale ancora più popolare del Film del 2018.

Metro ha aggiunto che il rapper canadese Tory Lanez era “in lizza” per lavorare all’album ma molto probabilmente non verrà coinvolto dopo stato accusato di aver sparato a Megan Thee Stallion qualche mese fa. In alternativa, il team starebbe valutando la possibilità di collaborare con gli artisti emergenti di R&B Giveon e Brent Faiyaz. Sebbene siano ancora indecisi, si dice che alcuni degli artisti possano fare anche delle apparizioni cameo nel Film.

Nel report, infine, è stato svelato che i lavori sulla storia della pellicola sono stati ultimati nonostante le indiscrezioni degli ultimi mesi e che i produttori dei Marvel Studios hanno iniziato a cercare i cantanti e gli artisti che si occuperanno di scrivere la colonna sonora per il Film:

“I Marvel Studios hanno completato la storia, quindi ora hanno iniziato a corteggiare degli artisti per cominciare a scrivere delle canzoni con la storia in mente. La colonna sonora del primo è stata una parte importante del successo del Film, quindi avere star come Doja, The Weeknd e Solange per il secondo avrà una portata enorme e sarà un successone.”

Black Panther: Wakanda Forever – in breve

Black Panther: Wakanda Forever, è scritto e diretto da Ryan Coogler (Creed), vedrà nel cast il ritorno di Letitia Wright (Shuri), Lupita Nyong’o (Nakia), Danai Gurira (Okoye), Winston Duke (M’Baku) e Angela Bassett (Ramonda) mentre Tenoch Huerta (Narcos: Mexico) è attualmente in trattative per interpretare a quanto pare uno dei villain della pellicola.

Le riprese del Film sono iniziate questo Giugno, ma non sono ancora state rivelate le location in cui si terranno. Il Film è previsto per l’uscita al Cinema per l’11 Novembre 2022 nelle sale Statunitensi.

Hai mai visto Black Panther?