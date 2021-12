Katsugeki Touken Ranbu – il nuovo teaser visual del film

Il film anime Katsugeki Touken Ranbu è stato annunciato per la prima volta nel Settembre 2017, al termine della serie anime basata sul gioco per browser Touken Ranbu di Nitroplus e DMM Games.

Aniplex e ufotable hanno confermato che il progetto è ancora in fase di sviluppo e hanno condiviso un nuovo teaser visual promozionale:

Toshiyuki Shirai (Fate/Zero, Tales of Zestiria the X) ha diretto la serie anime presso lo studio ufotable (Fate/ stay night [Unlimited Blade Works], Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba).

Otto character designer hanno caratterizzato graficamente altrettanti personaggi:

Toko Uchimura per Izuminokami Kanesada

Moe Tsuzuki per Mutsunokami Yoshiyuki

Miyuki Ishizuka per Horikawa Kunihiro

Rio Niisato per Yagen Tōshirō

Yuka Shiojima per Tonbokiri

Miki Yamazaki per Tsurumaru Kuninaga

Kayo Onizawa per Saniwa

Yukako Serai per Konnosuke

Si compone di 13 episodi, trasmessi durante la stagione estiva del 2017.

La serie è stata diffusa da VVVVID in simulcast ed è arrivata anche su Amazon Prime Video:

L’anno 1863 vede il tramonto di una stagione tumultuosa per i samurai. Il Giappone è spaccato tra diverse fazioni, schierate a supporto o contro l’istituzione dello shogunato. A destabilizzare le vicende è l’arrivo di un esercito proveniente dal futuro. Per proteggere il corso della storia, vengono schierati due guerrieri che sono la reincarnazione di altrettante spade leggendarie. Il riservato Horikawa Kunihiro e l’impavido Izuminokami Kanesada sono gli spadaccini che affronteranno l’armata di nemici guidando un gruppo nutrito di eroi pronti a tutto. Il destino del mondo è sul filo di una lama.