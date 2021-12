Occhi di Gatto – la sigla di Cristina D’Avena è disco d’oro

Occhi di Gatto, la sigla cantata da Cristina D’Avena per l’edizione italiana della serie anime Cat’s Eye, ha ottenuto la certificazione oro .

Il brano, scritto da Alessandra Valeri Manera e composto da Ninni Carucci, è stato certificato oro dalla FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana nella sezione singoli online per lo streaming e il download digitale nella settimana numero 52 del 2021.

La D’Avena ha così commentato sui social:

Ragazziiii! Mi hanno appena comunicato che il brano “Occhi di gatto” è stato certificato oro! Sono contentissima che questa sigla sia nel cuore di milioni di italiani! Grazie mille a tutti voi, al maestro Ninni Carucci e alla grande Alessandra Valeri Manera… Vi amoooo!

La serie anime, tratta dal manga di Tsukasa Hojo, è prodotta da Tokyo Movie Shinsha (l’attuale TMS Entertainment) e si compone di due stagioni trasmesse tra il 1983 e il 1985 per un totale di 73 episodi.

L’edizione home video italiana più recente è stata pubblicata da Koch Media Italia in collaborazione con Yamato Video, che l’ha presentata per la prima volta anche in Blu-ray Disc:

La giovane Sheila gestisce il caffe Occhi di gatto con le sorelle Kelly e Tati. Il bar e una copertura: le sorelle sono, infatti, una celebre banda dedita al furto di opere d’arte, anch’essa chiamata Occhi di Gatto, che cosi firma i biglietti da visita lasciati sulla scena dei furti. Rubano esclusivamente opere d’arte appartenute a Michael Heinz, famoso artista degli anni ’40, che è il loro amato padre scomparso. Sperano di ricostruirne la collezione, che era stata loro sottratta dai nazisti, e individuare sufficienti indizi per poterlo ritrovare. L’investigatore incaricato delle indagini per la loro cattura, Matthew Hisman, e anche il fidanzato di Sheila e non sospetta minimamente delle tre sorelle…