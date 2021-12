Le principali novità Disney+ di Gennaio 2022 includono i film Eternals e Jojo Rabbit e la serie animata Marvel’s Hit-Monkey.

Seguono le principali novità Disney+ di Gennaio 2022, qui le prossime uscite al cinema.

Le principali novità Disney+ di Gennaio 2022

Eternals

Film in streaming dal 12 Gennaio

Il film Marvel Studios Eternals segue un gruppo di eroi sovrumani che ha protetto la Terra fin dall’alba dell’umanità. Quando mostruose creature chiamate Devianti, ritenute scomparse da tempo, ritornano misteriosamente, gli Eterni devono riunirsi per difendere l’umanità ancora una volta.

Antlers – Spirito Insaziabile

Film in streaming dal 5 Gennaio

In un’isolata cittadina dell’Oregon, un’insegnante di scuola media (Keri Russell) e suo fratello, lo sceriffo (Jesse Plemons), vengono trascinati negli oscuri segreti di un suo misterioso studente (Jeremy T. Thomas) che porteranno a terrificanti incontri con una leggendaria creatura ancestrale.

Marvel’s Hit-Monkey

La prima stagione della serie originale in streaming dal 26 Gennaio

Dopo che la tribù di un macaco giapponese è stata massacrata, la scimmia si allea con il fantasma di un sicario americano.

Insieme, i due cominciano a combattere e a farsi strada nella malavita di Tokyo.

Big Sky

La seconda stagione in streaming dal 5 Gennaio

Queens – Regine dell’hip-hop

I primi due episodi in streaming dal 19 Gennaio

The Real Queens of Hip-Hop: The Women Who Changed the Game

Lo speciale in streaming dal 14 Gennaio

Il Mondo secondo Jeff Goldblum

I nuovi episodi della seconda stagione dal 19 Gennaio

9-1-1

La quinta stagione dal 12 Gennaio

Station 19

La quinta stagione dal 5 Gennaio

The Chi

La quarta stagione dal 5 Gennaio

Mayans M.C.

Le prime tre stagioni dal 12 Gennaio

Better Things

La seconda stagione dal 5 Gennaio

Jojo Rabbit

Film in streaming dal 21 Gennaio

Pearl Harbor

Dal 14 Gennaio

Full Monty

Dal 7 Gennaio

L’altra faccia del pianeta delle scimmie

Dal 7 Gennaio

Downtown

Dal 28 Gennaio