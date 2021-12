The Faraway Paladin – annunciata la stagione 2 dell’anime

The Faraway Paladin (Saihate no Paladin), la serie anime che adatta le light novel di Kanata Yanagino, godrà di una stagione 2.

L’annuncio della produzione della nuova stagione è arrivato attraverso il profilo Twitter dell’anime con la diffusione dell’episodio 11.

Yuu Nobuta (High School Fleet, World’s End Harem, Maesetsu! Opening Act) dirige The Faraway Paladin presso lo studio Children’s Playground Entertainment.

Tatsuya Takahashi (Wise Man’s Grandchild, World’s End Harem, Eromanga Sensei) coordina le sceneggiature, mentre Koji Haneda (Scar-red Rider XechS, Initial D Legend) cura il character design.

Ryuuichi Takada e Keigo Hoashi di MONACA compongono la colonna sonora.

La prima stagione è in corso di diffusione in simulcast su Crunchyroll anche in Italia:

In una città in rovina popolata dai morti, lontana dalla civiltà, vive un ragazzino umano chiamato Will. È stato cresciuto da tre non morti: l’eroico guerriero scheletro chiamato Blood, la mummia sacerdotessa chiamata Mary e il mago spettrale chiamato Gus. I tre hanno insegnato al ragazzo ciò che sanno e gli hanno dato tutto il loro amore.

Il ragazzo inizia un giorno a chiedersi: “Chi sono?”. Will inizierà a scoprire i misteri dei non morti di questa città. Comprenderà l’amore e la pietà degli dei buoni, ma anche la paranoia e la follia di quelli malvagi. E una volta imparato tutto ciò, si cimenterà nella via che porta a divenire paladini.