Pegasus Distribuzioni ha comunicato le uscite manga Goen del 30 Dicembre 2021, che vedono il debutto de L’Assistente del Mese (Gekkan Shojo Nozaki-kun) di Izumi Tsubaki.

A seguire le uscite manga Goen del 30 Dicembre 2021, qui gli ultimi annunci.

Le uscite manga Goen del 30 Dicembre 2021

L’ASSISTENTE DEL MESE VOL. 1

13×18, B+sc, 200 pp, b/n

Shonen/comedy/Slice of life

CUT PRICE EDITION

€ 3,95

Il ragazzo dei suoi sogni… è un disegnato re di manga per ragazze? Aglio cchi della studentessa Chiyo Sakura, il suo compagno di classe Nozaki –rissoso, muscoloso e dalla lingua tagliente- è un vero sogno!

Quando decide di dichiarargli, finalmente, i suoi sentimenti si aspetta di essere respinta… ma finire a fare l’assistente di un mangaka?! Ma neanche in un milione di anni!

Ma per qualcuno che si guadagna da vivere scrivendo di batticuori e patemi d’amore, Nozaki è… un po’ lento di comprendonio per quanto riguarda la realtà.

E così la vita di Chiyo, tra manga e amore, ha finalmente inizio!

OMEGA TRIBE VOL. 11

12,2 x17,8, B, b/n , 204 pp

Seinen/Action/SF

€ 7,50

Kaji è stato finalmente promosso come segretario personale di Michio Saito. Mentre cerca di contrattare i diritti di trivellazione di un giacimento in Arabia Saudita, scopre che il suo avversario nella trattativa è… una liceale?

PRIDE VOL. 2

13×18, B+sc, 192 pp, b/n

Shonen/Sport/Action

€ 6,95

“Pride”, è il nuovo manga calcistico scritto e disegnato da Yoichi Takahashi, autore del celeberrimo “Captain Tsubasa” (Holly e Benji).

I protagonisti appartengono alla squadra “Hakodate Troopers”, e ciascuno di loro a testa alta persegue un ambizioso obiettivo sportivo: chi quello di portare agli onori il proprio team di appartenenza (che gioca nella Seconda Divisione della J League), chi il sogno individualistico di una brillante carriera.

In questo volume facciamo la conoscenza con il manager della squadra: Shinichiro Kamitsuka.

Un entusiasmante viaggio nel mondo delle future star del calcio!

FOOD WARS: L’ETOILE VOL. 7

11×17 B+sc, 192 pp circa, b/n + miniposter

Shonen/Young-Adult/Commedia

€ 5,95

Il compagno di Anna, un maestro nella preparazione delle verdure, è gravemente malato. Così la donna chiede a Shinomiya l’impossibile: preparare un piatto che possa far tornare “il sorriso”.

Quale sarà il gioiello culinario che Shinomiya preparerà per ringraziare i suoi due benefattori?

LA NUOVA VITA DI NINA VOL. 2

11×17, B+sc, b/n

Shojo/Young/Romantico

€ 5,95

Aoyagi ha finalmente iniziato a uscire con il suo precedente amore, Atsurou. Ma, a causa del lavoro del padre, il ragazzo dovrà trasferirsi a Sapporo.

Un’inaspettata riunione attende Aoyagi, comunque, che sta facendo di tutto per tenere a bada il bruciante desiderio di rivedere il ragazzo che ama.

MOMOGUMI PLUS SENKI VOL. 13

11×17, B+sc, 192 pp, b/n

Shojo/Action/Fantasy

€ 6,50

Yuki decide di sfidare i nuovi demoni a uno scontro 2 contro 2. E, dopo una sanguinosa battaglia, riceve un premio un oggetto… molto fortunato.

Ideato dalla bravissima Eri Sakondo, azione, amori e disegni particolareggiatissimi per un manga che in molti punti ricorda le migliori opere delle Clamp.

Da non perdere.

MARUHAN IL MERCENARIO VOL. 8

12,2×17,8, B+sc, 184 pp, b/n

Seinen/Fantasy/Action

€ 6,95

Direttamente dal duo creativo KIM Sung-jae, KIM Byung-jin, che ha dato vita al manhwa coreano più amato e venduto nel mondo, Chonchu, arriva un nuovo capitolo del fantasy che ha stracciato molti record di vendita in Corea e in Francia: Maruhan, il Mercenario! Nell’antica era del supercontinente, dove non esistevano barriere tra Est e Ovest, la razza umana deve contrastare l’invasione delle Bestie Demoniache, che hanno rotto il secolare patto di non aggressione. Disperati, gli umani organizzano un esercito con lo scopo di uccidere Rhode, il Re delle Bestie Demoniache. Il destino degli uomini è in mano a Maruhan, il mercenario dell’Oscurità! Sangue e onore in un manga disegnato magistralmente, e altrettanto magistralmente sceneggiato! Un titolo intenso, che piacerà a tutti gli amanti dei fantasy drammatici come Berserk o l’Attacco dei Giganti!

BASTARDO 2

15×21, B+sc, 200 pp, col.

Seinen/Thriller/Horror

€ 12,50

Seon Woo-jin è un ragazzo riservato e silenzioso, spesso isolato dai suoi coetanei. Da bambino ha perso un occhio a causa di un “incidente”.

Il padre di Seon Woo-jin, Dong-soo Seon, è un CEO affermato e ammirato, considerato da tutti quelli che lo conoscono come “una persona retta e onesta”.

Ma Seon Woo-jin teme e disprezza suo padre, in un modo che rasenta la follia…

Arriva in Italia uno sconvolgente webtoon dagli autori di Sweet Home, un thriller/horror a tinte cupissime che vi inchioderà, letteralmente, a ogni pagina.

SAVAGE GARDEN 7

12×17, B+sc, 180 pp, b/n

Shojo/Sentimentale/Soprannaturale

€ 6,95

Siamo in Inghilterra, nel XIX secolo. Gabriel, un’orfana proveniente da una famiglia nobile decaduta, stringe amicizia con il giovane Jeremy, che in seguito verrà riconosciuto come figlio illegittimo di un nobile e ammesso a frequentare un prestigioso istituto maschile.

In seguito alla morte dell’amico in circostanze misteriose, Gabriel si troverà costretta a vestire i panni di Jeremy e a sostituirsi a lui nella prestigiosa accademia maschile.

L’istituto a prima vista è un irraggiungibile paradiso, ma in realtà nasconde un lato crudele e torbido che Gabriel non avrebbe mai immaginato…

KARNEVAL VOL. 23

13×18, B+sc, b/n, 208 pp

Bishounen/Fantastico/Azione

€ 7,50

Un ragazzino vagabondo, un ladro… e con loro l’organizzazione di spionaggio più pericolosa del paese! Mentre si dirigono verso la torre di ricerca, gli agenti del Circo apprendono terribili notizie: i loro colleghi sulla Terza Nave sono tutti morti!

Le squadre di Hirato e Tsukitachi vengono immediatamente schierate sul campo per indagare, mentre Gareki, Karoku e Nai vengono portati in salvo. Ma all’improvviso Nai scompare nel nulla.

MONONOKEAN L’IMBRONCIATO VOL. 2

13×18 B+sc, 200 pp circa, b/n

Shonen/Fantastico/Commedia

€ 5,95

A soli 15 anni, Ashiya deve ora svolgere il suo primo incarico per conto dell’ombroso proprietario del Mononokean.

Peccato che questo preveda avere a che fare con creature sovrannaturali e a dover addirittura spostarsi… all’altro mondo?

ALICE MUSIC ACADEMY VOL. 2

11×17, B+sc, b/n

Shojo/Young/Romantico

€ 5,95

Nel pieno del festival Alice, il gruppo teatrale deve fare il possibile per brillare sul palco, pur non potendo contare su Toma.

E tutto questo proprio dopo l’elezione per selezionare la star dello spettacolo. Come se non bastasse, dall’ombra qualcuno si prepara ad assassinare proprio Toma…

UQ HOLDER! VOL. 22

11×17, B+sc, 192 pp

Shonen/Action/Fantasy

€ 6,50

La battaglia tra Tota e i membri della UQ Holder contro Ba’al raggiunge il suo tremendo apice, in uno scontro che trascende il tempo e le generazioni. Riusciranno Tota e Jinbei a salvare Juzo? E qual è il vero obiettivo di Dana?

Lo scontro più terribile che la UQ Holder ha mai dovuto affrontare arriva alla fase finale.

FORZA GENKI! VOL. 23

12,2×17,8, B+sc, 184 pp, b/n

Shonen/Sport/Action

€ 6,95

Noboru è ufficialmente diventato il campione del Giappone. E, dal canto suo, genki non vuole essere da meno: per il suo prossimo incontro, fa un annuncio sorprendente.

Il giovane pugile dal cuore gentile sarà capace di rispettare la promessa fatta?

LOCKDOWN X SCHOOL VOL. 6

12,2×17,8 B+sc, 208 pp, b/n

Action/Drama/Supernatural

€ 6,95

Quarto giorno dell’assedio e la rivolta degli studenti sembra destinata al successo. Ma l’avanzata degli zombi dalla palestra rende di nuovo la situazione caotica. Mentre le forze speciali continuano il loro attacco ai terroristi sopravvissuti, l’insegnante Kazama si trova faccia a faccia con Sakura…

CROCIATA DEGLI INNOCENTI SLIPCASE (1-6)

€ 29,75

KARAKURI CIRCUS 34 RISTAMPA

KISS HIM, NOT ME 8 RISTAMPA

KISS HIM, NOT ME 9 RISTAMPA

KISS HIM, NOT ME 10 RISTAMPA

FOOD WARS 34 RISTAMPA