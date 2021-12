Belle – Anime Factory annuncia il rinvio dell’uscita

Attraverso Facebook Anime Factory ha annunciato che l’uscita di Belle di Mamoru Hosoda viene posticipata a Primavera.

Nel post si legge:

Considerando l’intensificarsi dei nuovi casi Covid e delle nuove restrizioni, con grandissimo rammarico vi comunichiamo che l’uscita al cinema di #Belle verrà posticipata a primavera 2022! Questa difficile decisione è stata presa per permettere a tutti di godere serenamente in sala l’ultimo capolavoro di #Hosoda, che ha recentemente sbancato al botteghino giapponese ed è ora in corsa per la candidatura agli Oscar! Confidiamo che comprenderete questa nostra scelta e che, come noi, non vedete l’ora di gustarvelo come si deve sul grande schermo. Stay tuned per sapere quale sarà la nuova data d’uscita!

Il film avrebbe dovuto debuttare il 20 Gennaio 2022:

Suzu, una liceale di 17 anni, vive nelle campagne della Prefettura di Kochi con il padre, dopo aver perso la madre in giovane età.

La prematura perdita ha fatto chiudere Suzu in sé stessa e l’ha allontanata dal padre e dalla cosa che più amava fare: cantare.

Dopo aver capito che scrivere musica è il suo unico scopo nella vita, Suzu scopre un mondo virtuale noto come [U], dove assume il ruolo di Belle, un avatar che in poco tempo le permette di diventare una cantante di fama mondiale.

All’improvviso una misteriosa creatura, un drago, appare davanti a lei e insieme, intraprendono un viaggio ricco di avventure, sfide e amore, alla ricerca della loro vera natura.