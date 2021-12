Spider-Man: No Way Home – parte benissimo incassando quasi 600 milioni di dollari nel suo primo weekend di programmazione!

Dopo il primo weekend di programmazione, Spider-Man: No Way Home ha raggiunto 587 milioni di dollari, ottimo traguardo in questo periodo con il Covid-19.

Dopo una lunghissima e trepidante attesa, finalmente il 15 Dicembre in Italia ha debuttato Spider-Man: No Way Home, l’attesissimo Film co-prodotto da Marvel Studios e Sony Pictures diretto da Jon Watts.

Il Film sta riscontrando un enorme successo, è stato certificato Fresh (ovvero la visione è consigliata) con un punteggio del 95% da parte della critica americana ed un A+ (punteggio massimo) come Cinemascore.

Dopo aver raggiunto i 300 milioni con gli incassi del Venerdì, No Way Home questo weekend ha ampiamente superato il muro dei 500 milioni di dollari: ha infatti raggiunto 587.2 milioni di dollari, di cui 253 milioni provenienti dagli USA (terzo miglior debutto di sempre) e 334.2 dai vari mercati internazionali.

Considerando che siamo al primo weekend e che mancano ancora gli incassi della Cina (dove ancora non c’è una data di uscita), il Film presumibilmente raggiungerà il miliardo di dollari, traguardo che al momento nessuno ha ancora raggiunto da quando è iniziata la pandemia.

Ecco i dati di Boxofficemojo:

Spider-Man: No Way Home – Trama & Cast

Il film fa seguito a Spider-Man: Homecoming (2017) e Spider-Man: Far From Home (2019). secondo reboot del Franchise cinematografico di Spider-Man. I film sono liberamente ispirati al personaggio dei fumetti della Marvel Comics, diretti da Jon Watts e co prodotti da Columbia Pictures (Sony) e Marvel Studios.

Nel cast ritroviamo Tom Holland (Peter Parker/Spider-Man), Marisa Tomei (zia May), Jacob Batalon (Ned Leeds), Zendaya (Michelle “MJ” Jones), Tony Revolori (Flash Thompson), Jon Favreau (Happy Hogan) e Benedict Cumberbatch (Doctor Strange). È previsto il ritorno di Jamie Foxx nel ruolo del villain Electro (già visto in The Amazing Spider-Man 2) e di Alfred Molina nei panni di Doctor Octopus (il cattivo di Spider-Man 2), insieme ad altri personaggi dei precedenti Film di Spider-Man.

“Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l’identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso.”

