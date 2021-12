Arriva un nuovo ending theme per l'anime di Platinum End

Platinum End: un nuovo ending theme per la serie anime

Durante il Jump Festa 2022, è stato mostrato un nuovo ending theme per l’anime tratto dal manga Platinum End. Il performer Kuhaku Gokko eseguirà il nuovo ED Last Straw, il cui singolo uscirà, ufficialmente, in Giappone il 16 febbraio del 2022.

Un particolare, questo, che fa il paio con l’aggiunta di nuovi doppiatori avvenuta nei giorni scorsi.

Platinum End e oltre: le opere di Takeshi Obata e Tsugumi Ohba in Italia

