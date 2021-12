Übel Blatt: l’autore sta per realizzare un nuovo manga

L’account Twitter Manga Mogura RE rivela che il mangaka Etorouji Shiono (autore di Übel Blatt) comincerà una nuova opera sulle pagine del magazine nipponico Your King Ours GH a partire dal numero 3 del 17 gennaio del 2022.

Gli aspetti principali della trama non sono ancora noti, ma è possibile dare un’occhiata ad una delle prime immagini di questa nuova iniziativa editoriale intitolata Jinrui Sonbou Cockpit Girls.

Il manga più famoso di Etorouji Shiono è stato serializzato dal 2004 al 2019 su riviste edite da Square Enix – come Gangan YG, Young Gangan e Monthly Big Gangan. I capitoli sono stati, poi, raccolti in 24 volumi ed hanno ottenuto numerosi riscontri positivi anche al di fuori dei confini del Sol Levante.

In Italia, è edito da J-POP:

Narra un antico mito che, per contrastare il terribile esercito delle tenebre, l’imperatore inviò quattordici valenti guerrieri, armandoli con quattordici lance sacre. Tre di loro, i ‘gloriosi guerrieri senza ritorno’, perirono in battaglia. Altri quattro, soprannominati ‘le lance del tradimento’, vennero giustiziati dai loro compagni per diserzione. Gli ultimi sette portarono a termine la cruenta missione e, al loro ritorno, furono acclamati e accolti come eroi. Ma, venti anni dopo, un gruppo di ribelli autoproclamatisi anch’essi ‘le lance del tradimento ‘ sfidano ancora una volta l’autorità dell’impero… Oscura, avvincente, leggendaria. Scoprite Ubel Blatt… un’incredibile saga dark fantasy!

Stesso discorso per un’altra opera dell’autore, ovvero Bloomed in Action:

Mercenario?! Bellissima ragazza?! Battaglie scolastiche?! Il suo nome è Ryo Terawaki ed è un mercenario. Prima ha militato nelle Forze di Autodifesa, poi in svariati eserciti, sopravvivendo a numerose battaglie, finché non viene coinvolto in un attacco suicida. Quando si risveglia… “Avevo un aspetto irriconoscibile”. Si ritrova inspiegabilmente trasformato in quella che sembra una splendida ragazza, e si infiltra in una scuola femminile dell’alta società, con l’ordine di proteggere le studentesse dai terroristi. Quale tragedia aspetta il nostro ex-soldato?