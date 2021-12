Fruits Basket: il teaser trailer e una nuova visual per Prelude

Il sito ufficiale del nuovo anime di Fruits Basket ha rilasciato un teaser trailer e una visual legati a Prelude. La produzione in questione non è altro che un film animato riassuntivo basato sulle appassionanti vicende create da Natsuki Takaya che si focalizzerà soprattutto sui genitori di Tohru attraverso l’arco narrativo Kyоko to Katsuya no Monogatari.

A seguire, la visual del lungometraggio.

La data di uscita di questa nuova iniziativa legata a Fruits Basket è prevista, in Giappone, per il 18 febbraio 2022. Si ricorda, tra l’altro, che approderà sia nelle sale cinematografiche che in formato Blu-ray.

Insomma, manca davvero poco al debutto ufficiale di un evento atteso soprattutto dai tantissimi fan della serie.

Fruits Basket in Italia, tra manga e anime

Quella che segue è la sinossi dell’anime di Fruits Basket estratta dal sito della piattaforma streaming Crunchyroll:

Tohru Honda pensava che la sua vita fosse diretta verso la sfortuna quando una tragedia familiare l’ha lasciata vivere in una tenda. Quando la sua piccola casa viene scoperta dal misterioso clan Soma, si ritrova improvvisamente a vivere con Yuki, Kyo e Shigure Soma. Ma presto scopre che la loro famiglia ha un bizzarro segreto: quando vengono abbracciati dal sesso opposto, si trasformano negli animali dello zodiaco!

La pubblicazione del manga di Natsuki Takayafu fu di competenza, in un primo momento di Dynit. Diversi anni dopo, Planet Manga (divisione di Panini Comics) ne acquisì i diritti proponendo, così, una nuova edizione.

Quella che segue è la sinossi presa dal sito ufficiale dell’editore: