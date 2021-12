Gotham Knights – nuova serie tv in sviluppo per The CW

The CW ha in fase di sviluppo Gotham Knights, nuova serie tv basata sui personaggi DC Comics ideati da Bob Kane e Bill Finger.

The Hollywood Reporter riporta infatti che gli scrittori di Batwoman Chad Fiveash, James Stoteraux e Natalie Abrams stanno lavorando alla serie.

Fiveash e Stoteraux sono anche produttori esecutivi insieme a Greg Berlanti di Berlanti Productions e David Madden. Abrams è co-produttrice esecutiva.

Warner Bros. TV e Berlanti Productions producono Gotham Knights, come le altre serie DC su The CW.

Il nuovo progetto, tuttavia, non è uno spin-off di Batwoman e non ha legami con il videogame omonimo di Warner Bros. Games.

La serie è ambientata subito dopo l’assassinio di Bruce Wayne e vede il suo ribelle figlio adottivo forgiare una improbabile alleanza con i figli dei nemici di Batman quando vengono tutti incastrati per l’omicidio del Crociato Incappucciato.

Questa banda rinnegata di disadattati, i criminali più ricercati della città, dovrà combattere per difendere la loro reputazione.

Ma in una Gotham senza il Cavaliere Oscuro a proteggerla, la città diventa più pericolosa di quanto lo sia mai stata.

A ogni modo la speranza arriva dall’inaspettato, poiché questo gruppo di fuggitivi contrastanti diventerà la nuova generazione di salvatori.

Fiveash e Stoteraux hanno lavorato anche come scrittori e produttori di Gotham per la Fox, di Krypton per Syfy e di Vampire Diaries e One Tree Hill per The CW.

Abrams ha scritto episodi di Batwoman, All American e Supergirl.