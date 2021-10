Gotham Knights – il trailer sulla Corte dei Gufi in Italiano

Warner Bros Games Italia ha diffuso lo story trailer sulla Corte dei Gufi del gioco Gotham Knights.

Lo studio di Montréal sviluppa il gioco che uscirà prossimamente per PC, PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series.

Di seguito il filmato ufficiale in Italiano:

A seguire, invece, un dietro le quinte con Scott Snyder e Greg Capullo — autori della Corte dei Gufi per i fumetti di Batman:

S'inspirant des talentueux Scott Snyder et Greg Capullo, voici comment l'équipe de #GothamKnights a donné vie à la #CourtOfOwls.

🦉

Drawing from the great Scott Snyder and Greg Capullo, here’s how the team brought the #CourtOfOwls to life. #GothamKnights pic.twitter.com/Vmxrh4Wilw

— WB Games Montréal (@WBGamesMTL) October 16, 2021