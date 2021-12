Short Program: in arrivo il live action dell’opera di Mitsuru Adachi

La Shogakukan ha annunciato che la raccolta di storie Short Program del talentuoso Mitsuru Adachi godrà di un adattamento live action che approderà sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video.

La serie debutterà il 1° marzo del 2022 e vedrà coinvolti i membri della band JO1. Insomma, un appuntamento imperdibile per tutti i fan dell’autore nipponico.

Il manga dell’opera in questione è edito, in Italia, da Star Comics:

SOLO LIBRERIA!! – Ed ecco l’attesissima raccolta delle migliori short stories di Mitsuru Adachi, finalmente riunite in massicci volumi dalle 288 alle 320 pagine, con sovracopertina e pagine a colori: tre splendidi libri da collezionare, ma soprattutto da leggere! Da non perdere assolutamente, in un’edizione a tiratura limitata per le sole librerie!