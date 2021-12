Bem il Mostro Umano in arrivo su Prime Video

La serie anime horror di fine Anni 60 Bem il Mostro Umano è in dirittura d’arrivo su Prime Video.

Lo ha appena comunicato la pagina Facebook ufficiale del servizio video di Amazon:

Appuntamento, dunque, al 15 Dicembre 2021; qui le altre novità del mese.

Dynit ha recentemente pubblicato l’edizione in alta definizione di Bem il Mostro Umano: i 26 episodi della serie anime sono usciti in un cofanetto da 4 Blu-ray Disc:

La serie horror che ha terrorizzato un’intera generazione.

“Nessuno sa di preciso quando siano nati. In un luogo oscuro e silenzioso, una cellula si moltiplicò, per dare origine a tre nuovi esseri viventi.

Essi non sono umani, né sono simili ad altri organismi presenti sulla Terra. Ma dietro ai loro corpi orribili, si nasconde un profondo senso di giustizia. Queste creature sono mostri cui il destino volle negare la natura umana…”

Per chi non avesse Prime Video la serie è disponibile su VVVVID in streaming gratuito in full HD:

Bem ha l’aspetto di un gangster, Bero quello di un ragazzino e Bera ha tutte le fattezze di una strega. Gli umani però li riconoscono subito per quello che sono: degli yokai.

A dispetto del loro aspetto, i tre vogliono davvero aiutare gli umani sperando un giorno di diventare come loro.

Per questo combatteranno in loro aiuto, sperando di venire ripagati con l’avverarsi di questo sogno ai limiti dell’impossibile.

Anime storico nato quando gli studi di animazione in Giappone iniziarono a moltiplicarsi, “Bem” fu ostracizzato in madrepatria per le scene particolarmente splatter.

Oggi rimane capostipite di un genere, caratterizzato da sonorità uniche grazie a una colonna sonora dalle tonalità jazz.

SuperSix, inoltre, la trasmette periodicamente dallo scorso Agosto.