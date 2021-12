È morta Anne Rice, autrice de Intervista col Vampiro

Anne Rice, autrice del celebre romanzo gotico Intervista col Vampiro, si è spenta nella notte tra l’11 e il 12 Dicembre all’età di 80 anni.

La triste notizia è arrivata attraverso suo figlio Christopher, che con un post sui social ha comunicato che sua madre ha lasciato questo mondo a causa di complicazioni seguenti un ictus.

Verrà sepolta nel mausoleo di famiglia presso il Metairie Cemetery di New Orleans.

Earlier tonight, my mother, Anne Rice, passed away due to complications resulting from a stroke. She left us almost nineteen years to the day my father, her husband Stan, died. Below is a statement I posted to her Facebook page moments ago. pic.twitter.com/g2VAK2XZjc

— Christopher Rice (@chrisricewriter) December 12, 2021