Red Data Planet: si conclude il manga dell’autore di GTO

Il profilo Twitter Manga Mogura RE annuncia che Red Data Planet di Toru Fujisawa e Iomaro è ormai giunto al capolinea. Difatti, i volumi 3 e 4 usciranno entrambi l’8 marzo del 2022. Il rilascio in questione si allinea con la pubblicazione dell’ultimo capitolo sul numero di gennaio del 2022 della rivista Bessatsu Shonen Champion – rilasciato il 10 dicembre del 2021.

La trama del manga in questione si basa sulla caduta di un meteorite in Giappone. Sulla scorta di ciò, fa la sua comparsa Monica, una ragazza che si trasferisce nello stesso liceo del protagonista Kuroishi Leo. L’incontro tra i due segnerà un punto di svolta costellato da diversi colpi di scena.

Red Data Planet e non solo: GTO in Italia

Ancor prima di Red Data Planet, Toru Fujisawa ha ottenuto un successo smisurato grazie a GTO. A seguire la sinossi dell’opera presa dal sito dell’editore Dynit:

Eikichi Onizuka, 22 anni e un passato da teppista, decide di cambiar vita e di impegnarsi a fondo per realizzare il suo sogno: diventare Great Teacher Onizuka, il miglior insegnante di tutto il Giappone!

Il mondo della scuola, però, per un tirocinante è tutto una tentazione: le studentesse sono giovani, graziose e portano minigonne cortissime! Nanako Mizuki non fa certo eccezione… Armato di buona volontà, l’uovo di insegnante Onizuka si sforzerà di ignorare il suo seducente approccio e tenterà di penetrare il muro di silenzio e incomprensioni tra la ragazza e i suoi genitori.

Ciò ha spinto il mangaka a realizzare anche numerosi spinoff come GTO Paradise Lost. L’autore ha iniziato la serializzazione di GTO Paradise Lost il 14 Aprile 2014 sulle pagine della rivista settimanale Weekly Young Magazine edita da Kodansha.

In Italia è in corso di pubblicazione per Dynit: